EN TARRAGONA

Un «patrón» en los visados llevó a la Policía Nacional hasta la red de falsos menores tutelados

La alarma saltó tras comprobar que los permisos temporales expedidos a las familias coincidían con niños que estaban a cargo de oenegés por un desamparo que resultó no ser real

Una treintena de detenidos por abandonar menores extranjeros en Tarragona para que fuesen tutelados por la administración

Exterior de un centro de menores, en una imagen de archivo
Exterior de un centro de menores, en una imagen de archivo ROBER SOLSONA

Elena Burés y Daniel Tercero

Barcelona

Familias extranjeras que, a pesar de tener recursos económicos, abandonaban a sus hijos para que pasasen a estar bajo tutela de la administración, como menores no acompañados. Un fraude en el sistema de protección a la infancia que la Policía Nacional ha detectado en Tarragona ... al descubrir, según detallan a ABC fuentes conocedoras, «patrones» en los visados con los que dichas familias accedían a España. Gracias a dichos documentos, pudieron comprobar, cruzando datos, que niños bajo custodia de alguna oenegé, sí contaban con red familiar; en algunos casos, de poder adquisitivo medio-alto.

