Ibon Meñika, el antiguo miembro de ETA condenado que ejerce de portavoz de las protestas propalestinas en La Vuelta

La protestas propalestinas durante La Vuelta se han repetido prácticamente en cada una de las etapas -también durante la subida de hoy al L'Angliru-, pero fue este jueves en Bilbao cuando realmente consiguieron una mayor repercusión después de que tuviera que anularse el final de la etapa sin declarar ganador por riesgo de violencia en meta. Esta decisión fue celebrada como un éxito por parte de la organización de la protesta, Gernika Palestina, una iniciativa ciudadana, tal y como se denominan en su web, al frente de la cual se sitúa Ibon Mendika, antiguo miembro de ETA que ahora ejerce de defensor de los Derechos Humanos.

Mendika, viejo conocido por las Fuerzas de Seguridad, acumula varias condenas por su relación con la banda terrorista, como ha adelantado 'El Mundo'. Además de pertenecer a las organizaciones juveniles, fue detenido por recaudar dinero para financiar a la banda.

En 2005 fue condenado a tres años y medio de prisión por asociación ilícita en un juicio que acabó con la disolución de las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi por su vinculación a ETA. En su sentencia, la Audiencia Nacional ordenó la disolución de los tres grupos «en tanto asociaciones ilícitas que son», pero aseguró que no podían ser consideradas organizaciones terroristas porque, aunque sus actuaciones persigan los mismos fines que ETA, «nunca se enmarcaban en la utilización de armas». Meñika fue, de hecho, el portavoz de los 24 procesados por el 'caso Jarrai', como señala 'El Correo'.

Mendika lidera ahora la organización propalestina que nació en octubre de 2023 en el País Vasco después de que comenzaran los ataques de Israel en Gaza. Tras anular la etapa del jueves, denunció el «blanqueamiento» de La Vuelta por facilitar la participación del equipo Israel Premier Tech y promovió las caceroladas que se sucedieron horas más tarde frente a los ayuntamientos del País Vasco.

Este viernes, activistas han vuelto a protestar durante la subida de los corredores al L'Angliru y, aunque la carrera se ha interrumpido durante unos segundos, la etapa se ha desarrollado con normalidad.