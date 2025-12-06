A qué hora es el encendido de luces de Navidad en Bilbao y dónde están las calles iluminadas y el árbol
La ciudad vasca da comienza su llamativo alumbrado navideño, extendido por más calles que el año pasado
Bilbao brillará esta Navidad más que cualquiera de las anteriores gracias a sus 1'5 millones de luces en toda la ciudad. El acto tiene lugar en la Pérgola de Doña Casilda, donde se colocará un túnel de luz y sonido de 70 metros. ... Un símbolo de la Navidad de la ciudad vizcaína.
El alcalde Juan Mari Aburto dio al botón y de forma simultánea se encendieron en las zonas más emblemáticas de Bilbao como el gran árbol de Moyúa, árboles de la plaza de Arriaga, Indauxtu y Basurto, el bosque encantado del Arenal, ayuntamiento, Olentzero y Mari Domingi o el alumbrado del Casco Viejo, entre otros lugares.
Horario de las luces de Navidad en Bilbao 2025
Las luces se encenderán en toda la ciudad todos los días desde las 18:00 a las 0:00. Será todos los días hasta el 6 de enero.
Calles iluminadas esta Navidad 2025 en Bilbao
Túnel de luz de Doña Casilda
Árbol de la plaza Federico Moyúa
Árboles de la plaza de Arriaga, Indautxu y Basurto
Luces de la Gran Vía
Fachada del ayuntamiento
Olentzero y Mari Domingi en la plaza de las Mujeres
Bosque encantado del Arenal
Alumbrado del Casco Viejo
Baldosas iluminadas en distritos de Bilbao
Plaza Eugenio Olabarrieta en Zorrotzaurre
Grupo Arabella
Jardines de Garai en Txurdinaga
Campa Basarrate, en Santutxu
Campa Ibaizabal en la Peña
Calle Ercilla en Indautxu
Confluencia de calles Urkiola y doctor Díaz Emparanza en Errekalde
Plaza Azoka en Zorrotza
¿Dónde está el árbol de Navidad principal en Bilbao?
El árbol principal se encuentra en la plaza Federico Moyúa. Ahí sonará en la inauguración de las luces las canciones 'Hator Hator', 'El Tamborilero', Navidad, Navidad (Luis Miguel), 'White Christmas' (Michael Bublé) y Alaken, con pases a las 18:30, 19:30 y 20:30.
