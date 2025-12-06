A qué hora es el encendido de luces de Navidad en Bilbao y dónde están las calles iluminadas y el árbol

Bilbao brillará esta Navidad más que cualquiera de las anteriores gracias a sus 1'5 millones de luces en toda la ciudad. El acto tiene lugar en la Pérgola de Doña Casilda, donde se colocará un túnel de luz y sonido de 70 metros. ... Un símbolo de la Navidad de la ciudad vizcaína.

El alcalde Juan Mari Aburto dio al botón y de forma simultánea se encendieron en las zonas más emblemáticas de Bilbao como el gran árbol de Moyúa, árboles de la plaza de Arriaga, Indauxtu y Basurto, el bosque encantado del Arenal, ayuntamiento, Olentzero y Mari Domingi o el alumbrado del Casco Viejo, entre otros lugares.

Horario de las luces de Navidad en Bilbao 2025

Las luces se encenderán en toda la ciudad todos los días desde las 18:00 a las 0:00. Será todos los días hasta el 6 de enero.

Calles iluminadas esta Navidad 2025 en Bilbao Túnel de luz de Doña Casilda

Árbol de la plaza Federico Moyúa

Árboles de la plaza de Arriaga, Indautxu y Basurto

Luces de la Gran Vía

Fachada del ayuntamiento

Olentzero y Mari Domingi en la plaza de las Mujeres

Bosque encantado del Arenal

Alumbrado del Casco Viejo

Baldosas iluminadas en distritos de Bilbao Plaza Eugenio Olabarrieta en Zorrotzaurre

Grupo Arabella

Jardines de Garai en Txurdinaga

Campa Basarrate, en Santutxu

Campa Ibaizabal en la Peña

Calle Ercilla en Indautxu

Confluencia de calles Urkiola y doctor Díaz Emparanza en Errekalde

Plaza Azoka en Zorrotza

¿Dónde está el árbol de Navidad principal en Bilbao?

El árbol principal se encuentra en la plaza Federico Moyúa. Ahí sonará en la inauguración de las luces las canciones 'Hator Hator', 'El Tamborilero', Navidad, Navidad (Luis Miguel), 'White Christmas' (Michael Bublé) y Alaken, con pases a las 18:30, 19:30 y 20:30.