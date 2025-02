Covite denuncia que un Ayuntamiento de Guipúzcoa organiza una exposición de un etarra con delitos de sangre

Itsasondo es un pequeño municipio de poco más de 600 habitantes situado en la Guipúzcoa profunda. Allí su ayuntamiento ha acogido este pasado fin de semana una muestra que a priori no tendría nada de particular, si no fuera porque uno de los autores de las obras es Mikel Otegi, un preso de ETA natural del municipio que cumple condena en la cárcel de Zaballa. Desde el colectivo de víctimas, Covite, han denunciado en redes sociales un homenaje que consideran «lamentable e indigno».

La muestra estuvo organizada por el Consistorio, gobernado por EH Bildu, y el colectivo a favor de los presos de ETA, Sare. Al parecer, la exposición forma parte de lo que denominaron 'Etxera eguna', algo así como el día del regreso a casa. Se trata de una jornada organizada para reivindicar la excarcelación de los terroristas.

La exposición coincidía, además, con el cumpleaños de Otegi, lo que supone un claro homenaje al terrorista. Covite asegura, además, que ese día también se organizó una 'scape room' para niños con la que pretendían que «aprendieran la hisotira de 'Euskal Herria' desde una prisma proetarra». «El objetivo era 'crear conciencia' de que hay 150 presos políticos y refugiados que tienen que estar en casa», lamentan desde la asociación presidida por Consuelo Ordóñez.

Mikel Otegi, cumple en la actualidad una condena de 34 años de cárcel por asesinar en la puerta de su caserío a dos ertzainas. En diciembre de 1995, asesinó con una escopeta por la espalda a Ignacio Mendiluce y José Luis González, cuando acudieron a su caserío, también en Itsasondo, a notificarle una multa por conducción temeraria. «El Ayuntamiento e esta localidad prefiere honrar al asesino antes que a sus victimas», critican desde Covite.

Rodeado de polémicas

Y es que, no es la primera vez que organizan muestras como la del pasado fin de semana. El colectivo en sus redes sociales ha compartido también un vídeo de otra exposición organizada en el año 2020 con motivo del cumpleaños de Otegi. Desde el colectivo de víctimas critican el acto de «adoctrinamiento» que supone, ya que incluso se pidió a los menores que hicieran pinturas con mensajes de felicitación para el terrorista. Explican desde Covite que de esta manera aleccionan «a los más pequeños para que adoren a los asesinos de ETA y se crean héroes que son héroes».

Es la segunda polémica que gira en torno a Mikel Otegi en pocas semanas. A finales de julio trascendió que el Gobierno vasco le había concedido un permiso penitenciario para acudir al dentista sin ningún tipo de custodiapolicial. El Gobierno vasco argumentó que se trata de una casuística contemplada en el Reglamento Penitenciario y poco después reconoció que solo fue el primero de un total de permisos similares. En aquella ocasión la familia de los dos ertzainas que asesinó aseguraron sentir un «profundo dolor y humillación» por lo ocurrido.