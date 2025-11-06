Ortega Smith no puede «entender» que Vox le aparte de la portavocía del Congreso: una decisión «equivocada» e «injusta»

El fundador y portavoz en la Asamblea de Madrid de Vox, Ortega Smith, ha calificado en una entrevista en Cope la decisión de su formación de apartarle de la portavocía adjunta del Congreso de los Diputados de «equivocada» e «injusta». El partido liderado por ... Santiago Abascal anunció el pasado lunes que Carlos Hernández Quero, responsable de la problemática de vivienda en Vox, sustituiría a Ortega Smith en la portavocía de la Cámara Baja debido a la importancia de esta cuestión en el día a día de los españoles.

«Para mi ha sido una gran sorpresa, no le voy a decir que pueda entenderlo como algo normal», ha confesado el fundador de Vox esta misma mañana. Además, ha confesado que durante sus intervenciones siempre ha gozado de «aplausos» y nunca de reprimendas por parte de sus compañeros en el Congreso. «No puedo entender que se me retire la portavocía adjunta», ha reiterado.

El pasado lunes, Vox justificó esta decisión a la importancia de la vivienda en España, una problemática que defiende Hernández Quero en la formación de Abascal. Para Ortega Smith, «eso se venía haciendo» desde antes. Por todo ello recuerda de nuevo que no termina de «entender esa explicación».

Acerca de su relación con Iván Espinosa de los Monteros, que abandonó el partido tras diferencias con la dirección, el portavoz en la Asamblea de Madrid ha reafirmado que es un «gran amigo» y que su presencia en la presentación de Atenea, el 'think tank' de Espinosa, no debió generar tensiones en el partido de Abascal. Finalmente ha confesado que le «hubiese gustado que hubiese venido mas gente de Vox» al evento de presentación del grupo de pensamiento ya que «parecía» un evento del PP.

Problemática en Valencia

Ortega Smith también ha reaccionado a la situación en la Comunidad Valenciana tras la dimisión del 'president', Carlos Mazón. El fundador no confía en los comentarios de Alberto Núñez Feijóo en los que solicitaba a Vox mantener la «estabilidad» en Valencia: «Dicen que la experiencia es la madre de todas las ciencias, el tiempo nos ha llevado a no fiarnos al PP». Tras ello, ha recordado que su formación fue fundada para «combatir el bipartidismo» y que los populares «no tienen palabra»: «Dice una cosas a sus votantes y cuando ha conseguido el poder se olvidan». «Tienen el discurso muy bien aprendido», ha sentenciado el ya ex portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados.