Ortega Smith no puede «entender» que Vox le aparte de la portavocía del Congreso: una decisión «equivocada» e «injusta»

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith
Carlos Mullor

El fundador y portavoz en la Asamblea de Madrid de Vox, Ortega Smith, ha calificado en una entrevista en Cope la decisión de su formación de apartarle de la portavocía adjunta del Congreso de los Diputados de «equivocada» e «injusta». El partido liderado por ... Santiago Abascal anunció el pasado lunes que Carlos Hernández Quero, responsable de la problemática de vivienda en Vox, sustituiría a Ortega Smith en la portavocía de la Cámara Baja debido a la importancia de esta cuestión en el día a día de los españoles.

