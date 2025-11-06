Suscribete a
«A Mazón le queda dimitir»: un ejercicio de un instituto de Granada abre el debate sobre el sesgo político en Selectividad

Varios padres de alumnos se han sorprendido de la «tendenciosidad» de la tarea orientada a alumnos de 2º de Bachillerato del IES Mediterráneo en Salobreña

Del editorial contra la universidad privada al de ABC sobre el libro de José Bretón: las preguntas de la Selectividad 2025

Un estudiante repasa las preguntas del examen de Selectividad en Huelva el año pasado
Un estudiante repasa las preguntas del examen de Selectividad en Huelva el año pasado ALBERTO DÍAZ
Beatriz L. Echazarreta

Los alumnos de segundo de Bachillerato saben que en Selectividad siempre cae un texto periodístico más o menos de actualidad. Por eso, una profesora del IES Mediterráneo en Salobreña (Granada) creyó la semana pasada que la mejor manera de entrenar a sus alumnos ... para la prueba era hacerles trabajar sobre un artículo de opinión muy crítico con Carlos Mazón cuando se cumplía un año de la tragedia de la dana en Valencia. Se trata de una pieza publicada en 'eldiario.es' titulada 'Mazón, condenado por su jersey amarillo' en la que se pide la dimisión del hoy presidente en funciones de la Generalitat Valenciana.

