La Oficina de Conflicto de Intereses vuelve a descartar irregularidades en el rescate de Air Europa

La Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) -dependiente del Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López- se reafirma en que el rescate de Air Europa se produjo sin irregularidades. Así se ha resuelto tras proceder a una nueva investigación a la que le instó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras un recurso interpuesto por el Partido Popular.

Según fuentes conocedoras del mismo consultadas por ABC, la OCI inició el proceso indagatorio el pasado mes de junio, cuando el TSJM falló en primera instancia. Se realizaron las oportunas diligencias, con el requerimiento de información a los organismos oficiales, para certificar que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no ocupó cargo alguno en la citada aerolínea.

Esto es, no mantenía relación personal, profesional o accionarial que la vinculara con Air Europa y que obligara, por tanto, a que el presidente del Gobierno se abstuviera de participar en la reunión del Consejo de Ministros que aprobó las ayudas financieras de las que fue beneficiaria durante la pandemia.