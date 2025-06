Ocho de cada diez votantes del PSOE piden dimisiones por los escándalos

El Gobierno confía desde hace semanas en que los casos de corrupción que le salpican de manera creciente no tengan tanto alcance en la opinión pública, y a eso responde en parte la estrategia de Pedro Sánchez de recluirse y evitar preguntas de los ... medios de comunicación al respecto. «Esto es como los fuegos artificiales, te puedes fijar en el ruido o en los bonitos colores que dejan en el cielo», describe un importante líder autonómico socialista, abonando la teoría gubernamental de que todo es fruto de la estrategia del «fango» a la que el propio Pedro Sánchez suele hacer referencia. En definitiva, creen en Moncloa (y en Ferraz, su apéndice) que determinadas informaciones no calan en la ciudadanía tanto como en la burbuja político-mediática a la que suelen aludir.

La encuesta de GAD3 para ABC, realizada entre el martes y el jueves de esta semana, en pleno auge de las informaciones sobre Leire Díez, la supuesta 'fontanera' del PSOE, o sobre el aforamiento del líder socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, arroja un jarro de agua fría sobre esta teoría monclovita. La corrupción es el segundo problema para los españoles, solo superado por la vivienda y por delante de otros como la situación económica, la inmigración o el paro; una abrumadora mayoría, el 67%, cree que el Gobierno no está gestionando correctamente los casos que afloran; casi un 90% pide que haya responsabilidades políticas además de las judiciales, la mitad de los ciudadanos considera injustificadas las críticas socialistas a los jueces y la prensa y, 'last but not least', la mitad de los votantes del PSOE creen que el Ejecutivo no está gestionando correctamente la avalancha de escándalos. Un porcentaje que en el caso de los que votaron al socio de coalición, Sumar (entonces unido a Podemos, hoy separado en las Cortes de los de Yolanda Díaz), en 2023, se eleva al 61%.

Audios Leire Díez ¿En qué medida cree usted que el PSOE está detrás? NS/NC Mucho 24% 30% 9% 24% Bastante Nada 14% Poco Bastante NS/NC Mucho Nada Poco Recuerdo de voto PP 47% 33% 5% 2% 13% PSOE 14% 18% 18% 16% 35% Vox 50% 27% 8% 3% 12% Sumar 9% 23% 24% 12% 31% Nacionalistas* 13% 28% 13% 7% 38% 24% 24% 14% 9% 30% Total *Nacionalistas: ERC, JxCAT, CUP, PNV, Bildu, CC y BNG Fuente: GAD3 / ABC Audios Leire Díez ¿En qué medida cree usted que el PSOE está detrás? Bastante NS/NC Mucho Nada Poco Recuerdo de voto NS/NC Mucho PP 47% 33% 5% 2% 13% 24% 30% PSOE 14% 18% 18% 16% 35% Vox 50% 27% 8% 3% 12% Sumar 9% 23% 24% 12% 31% 9% 24% Nada Nacionalistas* 13% 28% 13% 7% 38% 14% 24% 24% 14% 9% 30% Total Bastante Poco *Nacionalistas: ERC, JxCAT, CUP, PNV, Bildu, CC y BNG Fuente: GAD3 / ABC

El 67% de los españoles contestan No a la pregunta de si el Gobierno está gestionando correctamente los presuntos casos de corrupción. El 21% contesta Sí y el 12% no sabe o no contesta. Unos porcentajes que con ligerísimas variaciones se mantienen entre los hombres y las mujeres, mientras que en los tramos de edad la crítica al Gobierno es mayor en las edades avanzadas, aunque siempre mayoritaria. El 58% de los españoles entre 18 y 29 años desaprueba la respuesta del Ejecutivo ante los escándalos, un porcentaje que se eleva al 71% entre los de 30 y 44 años, al igual que entre los mayores de 65 años. Y que retrocede ligeramente, hasta el 65%, entre quienes están entre los 30 y los 44 años de edad. Por sectores de la población, la respuesta es también bastante homogénea. Rechazan la respuesta del Gobierno el 86% de los autónomos o empresarios, el 69% de los estudiantes, el 72% de los trabajadores domésticos no remunerados, el 58% de los parados y por encima del 60% en los trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Y en cuanto al nivel de estudios, se mire por donde se mire (españoles con estudios primarios o inferiores, secundarios o universitarios) la respuesta desaprueba a Sánchez, con porcentajes superiores al 60%.

La oposición

Igualmente, es importante la mayoría de españoles que consideran que la oposición utiliza los casos de corrupción conocidos para desgastar al Gobierno. Lo piensa el 68%, mientras que el 21% cree que no es así. Lo mismo que el 80% de los votantes del PSOE, pero también el 54% de los del Partido Popular (PP). El último día en que se realizó el sondeo, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, compareció con solemnidad en la sede del partido en Génova para convocar una gran concentración el próximo 8 de junio en Madrid bajo el lema «mafia o democracia» e incluso se abrió a la posibilidad de una moción de censura si los socios de Sánchez decidieran apoyarle.

En lo que hay consenso absoluto en los españoles, como refleja el sondeo de GAD3, es en que ante los casos de corrupción debe haber responsabilidades políticas (léase dimisiones) además de las meramente judiciales. Lo piensa el 86% de los ciudadanos, el 82% de los votantes socialistas y el 90% de los de Sumar, con parecidos porcentajes entre los electores de las formaciones de la derecha.

Responsabilidad política Problemas de funcionamiento en la red ferroviaria NS/NC Gob. central Ninguno 8% 4% 55% Todos 22% 2% 9% Ayuntamiento Gob. autonómico Recuerdo de voto Nacionalistas* Sumar PSOE Total Vox PP Gobierno central 82% 55% 56% 46% 59% 46% Gobierno autonómico 10% 2% 9% 4% 25% 11% Ayunt. 1% 3% 3% 6% 3% Todos 12% 28% 19% 22% 21% 25% Ninguno 2% 4% 1% 4% 6% NS/NC 8% 4% 3% 8% 7% 6% La situación en el aeropuerto de Adolfo Suárez- Madrid Barajas NS/NC Gob. central Ninguno 2% 10% 30% 22% Todos 13% 22% Gob. autonómico Ayuntamiento Recuerdo de voto Nacionalistas* Sumar PSOE Total Vox PP Gobierno central 28% 9% 43% 54% 30% 19% Gobierno autonómico 21% 34% 12% 22% 12% 32% Ayunt. 13% 27% 11% 2% 18% 17% Todos 13% 21% 28% 25% 22% 19% Ninguno 4% 2% 1% 3% NS/NC 8% 7% 4% 3% 8% 6% La gestión de la catástrofe de la Dana NS/NC 3% Ninguno 1% Gob. central 22% Todos 25% 3% Ayuntamiento 46% Gob. autonómico Recuerdo de voto Nacionalistas* Sumar PSOE Total Vox PP Gobierno central 42% 11% 42% 22% 8% 13% Gobierno autonómico 74% 9% 46% 75% 23% 65% Ayunt. 11% 3% 1% 3% 2% 3% Todos 10% 15% 33% 29% 25% 17% Ninguno 1% 1% 1% NS/NC 4% 2% 9% 2% *Nacionalistas: ERC, JxCAT, CUP, PNV, Bildu, CC y BNG Fuente: GAD3 / ABC Responsabilidad política Problemas de funcionamiento en la red ferroviaria Ninguno Todos NS/NC Ayuntamiento Gob. central Gob. autonómico Gobierno autonómico Gobierno central Ninguno NS/NC Ayunt. Todos 8% Recuerdo de voto 4% 82% 2% 1% 12% 1% 3% PP 3% 6% 46% 11% 25% 6% PSOE 22% Vox 6% 7% 59% 10% 19% 55% Sumar 4% 46% 25% 21% 4% 2% Nacionalistas* 3% 8% 56% 4% 28% 2% 9% 55% 9% 3% 22% 4% 8% Total La situación en el aeropuerto de Adolfo Suárez- Madrid Barajas Ninguno Todos NS/NC Ayuntamiento Gob. central Gob. autonómico Gobierno autonómico Gobierno central Ninguno NS/NC Ayunt. Todos 10% Recuerdo de voto 2% PP 54% 12% 2% 25% 1% 3% 30% 17% 6% 19% 32% 19% 3% PSOE 22% Vox 7% 11% 43% 12% 28% Sumar 27% 4% 9% 34% 21% Nacionalistas* 13% 18% 8% 22% 28% 21% 13% 4% 30% 22% 13% 22% 2% 8% Total La gestión de la catástrofe de la Dana Ninguno Todos NS/NC Ayuntamiento Gob. central Gob. autonómico Gobierno autonómico Gobierno central Ninguno NS/NC Ayunt. Todos 3% 1% Recuerdo de voto 22% PP 42% 23% 1% 33% 1% 25% 3% 2% 13% 65% 17% 1% PSOE Vox 9% 11% 42% 9% 29% 3% Sumar 2% 8% 75% 15% Nacionalistas* 3% 2% 11% 74% 10% 46% 22% 46% 3% 25% 1% 4% Total *Nacionalistas: ERC, JxCAT, CUP, PNV, Bildu, CC y BNG Fuente: GAD3 / ABC

La encuesta no arroja datos mejores para el Gobierno cuando se afina más la pregunta por alguno de los casos en liza. La mayoría, un 64%, cree que Pedro Sánchez sí conocía las supuestas irregularidades cometidas para concederle un puesto a su hermano menor, David, en la Diputación de Badajoz gobernada por el PSOE en el año 2017, cuando el jefe del Ejecutivo era el secretario general del partido. Sólo el 17% cree lo contrario. Casi la mitad de los votantes del PSOE, el 44%, también cree que Sánchez estaba al tanto, parecido porcentaje al de los votantes de Sumar, mientras que en el caso de los electores de PP y Vox esa convicción se eleva casi al 90%. De nuevo la respuesta es homogénea (es decir, que la mayoría cree que Sánchez conocía irregularidades en favor de su único hermano) entre hombres y mujeres, grupos de edad o segmentos de la población atendiendo a su formación u ocupación. Y una noticia reciente derivada de ese escándalo, el aforamiento exprés del líder del PSOE extremeño y expresidente de la citada Diputación, Miguel Ángel Gallardo -también procesado junto a David Sánchez Pérez-Castejón- arroja resultados parecidos. El 58% de quienes contestaron entre el 27 y el 29 de mayo a GAD3 creen que el aforamiento de Gallardo es un fraude, y solo un 13% piensa lo contrario. Lo cree casi la mitad exacta de los votantes socialistas (el 48%), el 55% de los electores de Sumar y la mitad de quienes votan a partidos nacionalistas.

Críticas no justificadas

Y sobre el asunto que más portadas ha copado esta semana, coincidiendo con la realización de la encuesta, el de los audios de la militante socialista Leire Díez ofreciendo favores institucionales a personas relacionadas con la trama corrupta de hidrocarburos a cambio de informaciones comprometedoras sobre el teniente coronel Antonio Balas -un importante mando de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO- los resultados de la encuesta son también preocupantes para el PSOE.

Casi la mitad de los españoles, el 48%, creen que el partido está detrás de las maniobras de la considerada 'fontanera' de Ferraz. El 24% cree que bastante e idéntico porcentaje, que mucho. Sólo un 9% de los encuestados creen que no está nada detrás, es decir, que dan por buena la versión ofrecida por los socialistas y por el Gobierno, mientras que un 30% no sabe o no contesta.

La tercera parte de los votantes del PSOE también estima que el partido está detrás de Díez, un 18% que bastante y un 14%, que mucho, es decir, el 32% del total de quienes optaron por Sánchez en las últimas elecciones generales. Un porcentaje algo superior de los electores socialistas, el 34% creen que la militante cántabra no tiene detrás a Ferraz en sus actividades.

Procesos judiciales El Gobierno está gestionado correctamente los presuntos casos de corrupción Ns/nc 12% Sí 21% 67% No Sí No Ns / nc Recuerdo de voto 10% 85% 5% PP PSOE 35% 49% 16% Vox 6% 88% 6% Sumar 23% 61% 16% Nacionalistas* 32% 55% 12% 21% 67% 12% Total La oposición utiliza los casos judiciales para desgastar al Gobierno Ns/nc 11% No 21% 68% Sí Sí No Ns / nc Recuerdo de voto PP 54% 34% 12% PSOE 80% 11% 9% Vox 39% 52% 9% Sumar 85% 10% 5% Nacionalistas* 79% 16% 4% 68% 21% 11% Total Debe haber responsabilidades políticas además de judiciales Ns/nc No 7% 7% 86% Sí Sí No Ns / nc Recuerdo de voto PP 91% 5% 4% PSOE 82% 9% 9% Vox 88% 5% 8% Sumar 90% 2% 8% Nacionalistas* 78% 18% 4% 86% 7% 7% Total Pedro Sánchez conocía las supuestas irregularidades sobre el puesto de su hermano Ns/nc 19% 17% 64% No Sí Sí No Ns / nc Recuerdo de voto PP 89% 6% 4% PSOE 44% 27% 29% Vox 89% 8% 3% Sumar 46% 24% 30% Nacionalistas* 50% 24% 26% 67% 17% 19% Total El aforamiento del líder socialista en Extremadura es un fraude Ns/nc 29% 58% 13% Sí No Sí No Ns / nc Recuerdo de voto 78% 9% 12% PP PSOE 48% 16% 37% Vox 76% 14% 10% Sumar 55% 19% 26% Nacionalistas* 49% 19% 32% 58% 13% 29% Total Las críticas del PSOE a la Justicia y los medios están justificadas Ns/nc 16% Sí 34% 50% No Sí No Ns / nc Recuerdo de voto PP 18% 76% 6% PSOE 44% 38% 18% Vox 20% 72% 8% Sumar 62% 25% 12% Nacionalistas* 53% 30% 32% 34% 50% 16% Total *Nacionalistas: ERC, JxCAT, CUP, PNV, Bildu, CC y BNG Fuente: GAD3 / ABC Procesos judiciales El Gobierno está gestionado correctamente los presuntos casos de corrupción Ns/nc Sí No Ns / nc Recuerdo de voto 12% Sí 10% 85% 5% PP 21% PSOE 35% 49% 16% Vox 6% 88% 6% Sumar 23% 61% 16% Nacionalistas* 32% 55% 12% 67% No 21% 67% 12% Total La oposición utiliza los casos judiciales para desgastar al Gobierno Ns/nc Sí No Ns / nc Recuerdo de voto 11% 54% 34% 12% PP No 80% 11% 9% PSOE 21% 39% 52% 9% Vox 85% 10% 5% Sumar 68% 79% 16% 4% Nacionalistas* Sí 68% 21% 11% Total Debe haber responsabilidades políticas además de judiciales Ns/nc Sí No Ns / nc Recuerdo de voto No 7% PP 91% 5% 4% 7% PSOE 82% 9% 9% Vox 88% 5% 8% Sumar 90% 2% 8% Nacionalistas* 78% 18% 4% 86% Sí 86% 7% 7% Total Pedro Sánchez conocía las supuestas irregularidades sobre el puesto de su hermano Sí No Ns / nc Recuerdo de voto Ns/nc PP 89% 6% 4% 19% PSOE 44% 27% 29% Vox 89% 8% 3% 17% Sumar 46% 24% 30% 64% No Nacionalistas* 50% 24% 26% Sí 67% 17% 19% Total El aforamiento del líder socialista en Extremadura es un fraude Sí No Ns / nc Recuerdo de voto Ns/nc PP 78% 9% 12% 29% PSOE 48% 16% 37% Vox 76% 14% 10% 58% Sumar 55% 19% 26% 13% Nacionalistas* 49% 19% 32% Sí No 58% 13% 29% Total Las críticas del PSOE a la Justicia y los medios están justificadas Sí No Ns / nc Recuerdo de voto Ns/nc Sí 18% 76% 6% PP 16% 44% 38% 18% PSOE 34% 20% 72% 8% Vox Sumar 62% 25% 12% Nacionalistas* 53% 30% 32% 50% No 34% 50% 16% Total Fuente: GAD3 / ABC

Tampoco Moncloa y Ferraz ven refrendada su estrategia en otro apartado importante de la encuesta, en el que se pregunta si las críticas del PSOE a la Justicia y los medios de comunicación -que comenzaron hace un año, cuando el presidente amagó con dimitir durante cinco días de reflexión tras una carta a la ciudadanía- están justificadas. La mitad de los españoles creen que no lo están, por el 34% que piensa que sí. El No gana en todos los segmentos de población y solo los votantes de la izquierda respaldan esos ataques, aunque tampoco de manera abrumadoramente mayoritaria. En el caso de quienes depositaron la papeleta del PSOE la última vez que acudieron a las urnas, el resultado es más ajustado. El 44% respalda las críticas del partido a jueces y medios, pero un 38% las rechaza.

Negro balance

En definitiva, la encuesta de GAD3 arroja un negro balance para Moncloa por el asunto, la corrupción, que más puede condicionar su agenda e incluso el mismo devenir de la Presidencia de Sánchez, quien aspira a llevarla a puerto (hasta 2027, coincidiendo además con las elecciones autonómicas y municipales) aun sin Presupuestos Generales del Estado, que ni siquiera se han presentado a las Cortes, como dispone la Constitución, mientras se mantienen prorrogados los de 2023, los últimos que el Ejecutivo logró aprobar la pasada legislatura.

La mayoría de los españoles y un porcentaje significativo, y hasta en ocasiones mayoritario, de los propios votantes del PSOE, hacen una severa enmienda a la conducta del Gobierno ante el clima creciente de escándalos y de corrupción que no en vano se consolida como el segundo problema de España para sus ciudadanos.

Los españoles creen que el Gobierno ha respondido hasta el momento mal; que no están justificadas sus críticas a los tribunales y a medios de comunicación; que el presidente estaba al tanto de lo que se cocía en la Diputación socialista de Badajoz para darle un puesto a su hermano y que Leire Díez no actúa por su cuenta, sino al servicio del partido. Exactamente al revés de como pintan la realidad Moncloa y Ferraz.

El único balón de oxígeno que conceden los datos demoscópicos al relato gubernamental es el de que la mayoría cree que la oposición hace un uso de los casos judiciales para desgastar al Ejecutivo. Aunque la mayoría de los ciudadanos ni niegan ni minimizan la envergadura de los escándalos.