Las seis noticias imprescindibles de este miércoles

1. Hacienda ignora a Podemos y solo estudia subir el IRPF a partir de los 150.000 euros. El ministerio de Hacienda ha aceptado analizar el impacto de la subida del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) en rentas superiores a los 150.000 euros anuales. No obstante, el Ministerio ha informado que mantiene la idea de no tocar el IRPF. En esta línea, ha dejado claro que aceptar hablar de medidas para rentas superiores a este importe «no significa que se vaya a hacer ni mucho menos».

2. Centenares de personas se concentran en Barcelona en apoyo a la mujer agredida. Junto a dirigentes de Ciudadanos y del PP frente al parque de la Ciutadella de Barcelona para mostrar su apoyo a la mujer que el pasado día 25 fue agredida precisamente en este lugar cuando retiraba lazos amarillos junto a su marido y sus hijos. En la concentración, convocada por Cs bajo el lema «Por la convivencia y contra la violencia», participan el presidente de Cs, Albert Rivera; la líder de esta formación en Cataluña, Inés Arrimadas; la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat; y el presidente del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández; entre otros. También participa el presidente de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol. El PSC no mandó a representante alguno tras denunciar que Cs y PP participan en la misma estrategia del independentismo de «alimentar el conflicto». Esto, viene precedido porque el agresor de la mujer que retiraba lazos amarillos en Barcelona ha sido puesto en libertad, asimismo, el juez de guardia le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros después de que este se negara a declarar. Había sido arrestado por agentes de la Policía Nacional por un delito de odio y otro de lesiones y después de que la mujer presentara ayer una denuncia por estos hechos, que tuvieron lugar el pasado sábado, día 25.

3. Buscan a un preso peligroso fugado de la prisión de Zaragoza en un traslado. Agentes de la Guardia Civil buscan desde la pasada medianoche a un peligroso recluso condenado por secuestro e intento de asesinato que se fugó cuando regresaba en ambulancia al centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) después de pasar una revisión médica ordinaria en un hospital de la capital aragonesa. Según han informado a Efe fuentes penitenciarias, el preso, Benito O.P., perteneciente a un conocido clan de delincuentes de Zaragoza, aprovechó el trámite de acceso a la prisión para quitarse los grilletes, abrir la ambulancia y huir a la carrera por una zona de descampados sirviéndose de la oscuridad de la noche.

4. Grande-Marlaska, sobre el acercamiento de etarras: «Habrá traslados, pero con criterios de legalidad». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que habrá traslados de presos de ETA hacia cárceles vascas, pero siempre bajo criterios de «legalidad». Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la comisión extraordinaria de Interior que se celebra esta mañana en el Congreso de los Diputados. «Habrá traslados, pero con criterios de legalidad e individuales», ha subrayado Grande-Marlaska», quien sin embargo ha indicado que contactará con las víctimas «antes de tomar cualquier decisión».

5. Putin defiende subir la edad de jubilación pero la suaviza levemente para hacerla digerible. El proyecto de ley presentado por el Gobierno ruso al Parlamento para elevar la edad de jubilación ha provocado tal alarma entre la población que el presidente Vladímir Putin se ha visto obligado a comparecer en un inusitado mensaje ante las cámaras para explicar por qué es fundamental aprobarlo. Para calmar los ánimos y hacer más digerible la medida, Putin ha anunciado este mediodía varias enmiendas al anteproyecto que suavizan en parte su contenido. Las mujeres se jubilarán a los 60 años, cinco más de los que contempla la actual legislación. La idea inicial era hacerlas pensionistas a los 63 años, ocho más de lo que se estableció en la desaparecida URSS en 1932. Sin embargo, la edad de jubilación de los hombres sigue situándose en los 65 años, que son también cinco más de lo que venía marcando la normativa en los últimos 86 años.

6. El Papa: «El encuentro con ocho supervivientes de abusos en Irlanda me ha dejado una señal profunda». El Papa Francisco ha confesado que en su reciente viaje a Irlanda, «el encuentro con algunos supervivientes de abusos, eran ocho, me ha dejado una señal profunda. Y varias veces he perdido perdón al Señor por estos pecados, por el escándalo y el sentido de traición que han provocado». El encuentro privado tuvo lugar el sábado por la tarde en la nunciatura de Dublín, y ya el domingo, ante el altar en que iba a celebrar la misa en el Phoenix Park, reveló que se había reunido con «Recogiendo lo que ellos me han dicho, quisiera poner delante de la misericordia del Señor estos crímenes y pedir perdón por ellos»