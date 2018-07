Las seis noticias imprescindibles de este jueves

ABC

Actualizado: 12/07/2018 20:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. La Justicia alemana decide extraditar a Puigdemont solo por malversación. La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión. El tribunal ha indicado asimismo que no percibe inconvenientes o impedimentos a la extradición de Puigdemont, aunque no apunta fechas concretas ni un período en el que se deba llevar a cabo esta operación, un proceso que deberá ejecutar la fiscalía. Además, ha decidido que Puigdemont no entre en prisión preventiva, desoyendo la petición de la fiscalía, ya que «siempre» ha cumplido con las obligaciones derivadas de su estado actual de libertad bajo fianza.

2. Sánchez asume «la hoja de ruta» de Cospedal de subir el gasto en Defensa hasta al menos el 1,53%. El presidente del Gobierno, asume «la hoja de ruta» del anterior Ejecutivo para incrementar el gasto en Defensa del 0,93% del PIB actual al 1,53% en 2024, tal y como se comprometió por carta con la OTAN la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. «Seguimos la hoja de ruta trazada porque es asumirle y realista. Pero además de los cuantitativos está lo cualitativo», sentenció. «Recogemos el testigo de otras administraciones, que lo asumieron a su vez de otras administraciones», fue otra de sus frases en este sentido. Además es una cuestión que, a su parecer, debe dirimirse en el Congreso de los Diputados.

3. El Gobierno eleva el objetivo de déficit en 2018 al 2,7% del PIB y al 1,8% en 2019. El Gobierno elevará el objetivo de déficit hasta el 2,7 % del PIB en 2018 y al 1,8 % en 2019, en ambos casos cinco décimas por encima de las metas fijadas por el Ejecutivo anterior, informó la ministra de Economía, Nadia Calviño. La ministra indicó que el análisis que ha hecho el nuevo Gobierno revelan que la senda anterior, que fijaba un objetivo del 2,2 % este año y un 1,3% el que viene, «no es realista» y que de «no tomar medidas adicionales» el desvío presupuestario se habría ido al 2,7% en 2018 y al 2,2% en 2019.

4. Los pensionistas recibirán el día 27 los atrasos de la subida de las pensiones desde el 1 de enero. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado que el día 27 de julio se va a proceder al pago de los atrasos de la subida de las pensiones recogida en los Presupuestos Generales del Estado con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Esto quiere decir que en la nómina de agosto los pensionistas verán reflejada incrementos del 1,6%, salvo aquellos jubilados que perciben una pensión mínima, que será del 3%. Las subidas tienen carácter retroactivo, lo que supone que la Seguridad Social abonará el aumento de los primeros siete meses del año en una paga única que percibirán este mes.

5. Descubierta la primera fuente de rayos cósmicos. Por primera vez desde que los rayos cósmicos fueran descubiertos en 1912, un equipo internacional de investigadores ha conseguido localizar uno de los puntos de origen de estos chorros de partículas de altísima energía que bombardean continuamente la Tierra. El hallazgo se acaba de publicar en la revista «Science». Desde que el mundo es mundo, la Tierra sufre el bombardeo constante de millones de partículas de alta energía procedentes del espacio profundo. Al colisionar con los átomos de la atmósfera, esos diminutos proyectiles que nos llegan casi a la velocidad de la luz ponen en marcha toda una serie de reacciones nucleares, generando nuevas partículas que vuelven a chocar con otros átomos en una reacción en cadena. El resultado es una auténtica «cascada» de partículas secundarias que terminan por caer sobre nuestro planeta y que pueden ser detectadas por los instrumentos de los científicos.

6. Dani Pedrosa anuncia su retirada de MotoGP. Lo que era una sospecha ya es oficial. Dani Pedrosa pone punto y final a su etapa como piloto en el Mundial de Motociclismo después de 13 años en la elite. El catalán lo ha oficializado esta tarde. Buena parte de su decisión se ha fundamentado a causa de que Honda decidiera no renovarle el contrato que expiraba a final de esta temporada. La retirada era una opción que ya se venía mascando desde hace tiempo. Ya en el Gran Premio de Cataluña convocó a todos los medios para anunciar qué haría en el futuro próximo, pero entonces comunicó que manejaba varias opciones que debía estudiar. En Assen ya lo tenía más claro y aseguró que sería Alemania el lugar escogido para comunicarlo.