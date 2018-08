Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 10 de agosto

ABC

Actualizado: 10/08/2018 08:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Las visitas al Valle de los Caídos se disparan un 50% en julio tras el anuncio de Sánchez de la exhumación. Desde que el Gobierno socialista anunció su voluntad de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el mausoleo que alberga los restos del dictador ha experimentado un particularísimo «efecto llamada». El Valle de los Caídos ha aumentado considerablemente sus visitas en las últimas semanas, tras conocerse la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Francisco Franco, con 12.737 visitantes más en julio que en el mismo mes del año pasado, lo que supone un incremento del 49,8%. Según los datos facilitados a ABC por Patrimonio Nacional el número de personas que visitaron el Valle pasó de 25.532 en julio de 2017 a 38.269 el mes pasado. El dato de julio de 2018 es muy superior al del mismo mes en los años precedentes: 24.449 en 2016, 19.968 en 2015 o los 21.838 de 2014. El cambio de tendencia es evidente, porque entre enero y mayo de este año el dato de visitantes estaba siendo inferior al del mismo periodo del pasado ejercicio.

2. Acusados del «atentado» a Maduro fueron denunciados como «infiltrados» chavistas en la Resistencia. Los datos aportados por las autoridades de Venezuela sobre el supuesto atentado a Nicolás Maduro sigue planteando incógnitas. Dos acusados por el régimen de estar directamente implicados en la organizadores del presunto ataque con drones durante un desfile militar en la avenida Bolívar de Caracas el pasado sábado, Rayder Russo y Osman Delgado, habían sido señalados por el policía rebelde Óscar Pérez de ser unos «infiltrados» del chavismo. De acuerdo con el resultado de las investigaciones que Maduro ha ofrecido hasta el momento, Russo y Delgado habrían tenido un papel clave en la organización de la logística y de la financiación de la operación. Pero, además, serían dos figuras importantes dentro de la argumentación oficial para sostener la acusación de que Colombia y Estados Unidos estuvieron detrás del «atentado».

3. Ryanair pierde más de 3.000 millones en Bolsa por la oleada de huelgas. La oleada de huelgas a la que ha tenido que hacer frente Ryanair este año está generando una factura millonaria para la compañía. No solo ha lastrado su beneficio, que bajó un 20% en su primer trimestre fiscal hasta los 319 millones. También se ha llevado más de 3.000 millones de euros de su valor bursátil, que ha caído desde los 18.700 millones que marcaba a finales de marzo -cuando comenzaron los primeros paros- hasta los 15.500 de ayer. Una caída que todavía puede aumentar, teniendo en cuenta que la compañía afronta hoy una nueva huelga de pilotos en Bélgica, Suecia, Irlanda y Alemania. Está por ver si finalmente Holanda, donde Ryanair ha acudido a los tribunales, se suma a las protestas, que afectarán a unos 67.000 pasajeros.

4. PP y Cs cargan contra la «agencia de colocación» de Sánchez. Los nombramientos del Gobierno de Pedro Sánchez -que ha puesto a gran parte de los miembros la Ejecutiva del PSOE en puestos de alta responsabilidad en la administración del Estado- están en el punto de mira de la oposición, y el fichaje de Begoña Gómez, esposa del presidente, por el Instituto de Empresa no ha hecho otra cosa que generar más dudas sobre su criterio a la hora de designar a los resposables de las instituciones públicas. Tanto PP como Ciudadanos cargaron ayer contra el presidente tras conocerse, el miércoles, que Gómez será directora general del IE África, un centro de nueva creación dedicado a promover el emprendimiento y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente. Aunque el presidente de los populares, Pablo Casado, rechazó pronunciarse sobre el tema por «respeto», el PP colgó un mensaje en sus redes sociales para ironizar sobre la «agencia de colocación» del líder del Ejecutivo.

5. El test que predice en qué enfermos de cáncer funciona la inmunoterapia. El tratamiento del cáncer tiene en la inmunoterapia una de sus bazas más prometedoras. Pero esta estrategia que se sirve de las defensas naturales del organismo para luchar contra los tumores aún no es perfecta. Melanoma y cáncer de pulmón son por ahora, los tumores donde la inmunoterapia parece más eficaz, aunque lo hace de forma desigual. Mientras algunos enfermos responden de forma espectacular, en otros la terapia no funciona en absoluto y no se sabe por qué ocurre. Ahora investigadores españoles, en colaboración con otros centros internacionales, han descubierto cómo predecir si el tratamiento funcionará. El equipo de médicos y científicos liderado por Manel Esteller del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, ha descubierto una firma epigenética que anticipa la respuesta de los pacientes con cáncer de pulmón.

6. Nadal elimina con autoridad a Wawrinka. El tenista español Rafa Nadal hizo hoy valer su autoridad y se impuso al suizo Stan Wawrinka por 7-5 y 7-6 (4) en octavos de final del Masters 1000 de Toronto. Nadal, no obstante, tuvo que esforzarse para controlar el partido ya que, tras superar el primer set, en el segundo Wawrinka se puso por delante al romper el servicio al español que hizo lo propio e igualó el marcador a seis juegos. En la muerte súbita, Nadal se adelantó y dispuso de tres pelotas de partido, en la segunda de las cuales sentenció el choque tras dos horas y ocho minutos. Marin Cilic, se impuso al argentino Diego Schwartzman por 6-3 y 6-2, lo que le convierte en el próximo rival de Nadal.