Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 10 de noviembre

ABC Actualizado: 10/11/2020 08:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Pfizer suministrará 50 millones de dosis de su vacuna antes de fin de año. La primera buena noticia en casi un año de lucha contra el coronavirus llegó ayer de Estados Unidos. La farmacéutica Pfizer y su socio alemán BioNTech anunciaron que su vacuna contra el Covid-19 disminuye en un 90 por ciento el riesgo de infección con dos dosis del fármaco. Las dos compañías están ya en proceso de cursar las solicitudes de licencia, que esperan recibir a final de mes. Prevén suministrar 50 millones de dosis antes de finalizar 2020 y hasta 1.300 millones en 2021. Los buenos resultados que han disparado las bolsas no son aún definitivos. La conclusión se extrae de un análisis intermedio sin publicar ni pasar el escrutinio de las revistas científicas. Por eso, muchos investigadores llamaban ayer a la cautela frente a la euforia de la compañía farmacéutica y del IBEX. Si se confirmara la noticia anunciada en una nota de prensa, sería una excelente noticia. Pero aún hay en el aire más preguntas que respuestas antes de poder contar con que el medicamento sea la llave para controlar la infección en el mundo.

2. El Rey e Iglesias, 26 horas de vuelo sin contacto. El Rey suele desayunar, almorzar y cenar con las autoridades que le acompañan en los viajes oficiales. Así lo viene haciendo desde que era Príncipe de Asturias. Sin embargo, en este último desplazamiento a Bolivia no ha sido así, ya que en el avión de la Fuerza Aérea Española se han aplicado las mismas medidas de prevención del Covid que en los vuelos convencionales, de manera que cada uno de los pasajeros ha comido, trabajado y descansado en el lugar asignado. Por ello, Don Felipe y Pablo Iglesias apenas mantuvieron contacto en las doce horas y media que duró el vuelo de ida -aparte de la escala que hicieron en la isla de Cayena para repostar- ni en las once horas y media del vuelo de regreso -cuando se repostó en el aeropuerto internacional Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra-. Solo hubo una excepción, poco antes de aterrizar en La Paz, cuando el Rey reunió a Iglesias y a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en torno a las dos mesas que hay en el avión (para ocho personas) con el fin de repasar los últimos detalles de la visita oficial.

3. El PP lleva al Pleno del Congreso su «Plan B» para suplir el estado de alarma. El Grupo Popular ya tiene fecha en su agenda para debatir en el Pleno del Congreso su «Plan B» como alternativa al estado de alarma. Será el próximo martes, día 17, cuando el PP vuelve a tener cupo para incluir su Proposición de ley orgánica en el orden del día del Pleno. En ese debate, que iniciaría la tramitación de la ley si se toma en consideración, los populares obligarán a retratarse a todos los partidos, que tendrán que explicar si quieren mantenerse en la excepcionalidad o prefieren buscar una vía jurídica menos lesiva con los derechos de los ciudadanos, como defiende el principal partido de la oposición.

4. El alud de expedientes y una gestión «del siglo pasado» colapsan los ERTE. Cobros indebidos, pagos que no llegan, subsidios prometidos que no se materializan, citas para tres meses, centralitas colapsadas, sedes electrónicas caídas... Miles de afectados por ERTE y beneficiarios de prestaciones siguen sufriendo las consecuencias de un enredo burocrático que todavía provoca retrasos, errores en el reconocimiento de las ayudas y en el desembolso de las prestaciones. El «escudo social» contra la crisis que el Gobierno de coalición prometió y ha repetido como un mantra no ha funcionado en muchos casos. ¿Qué hacer? Es una pregunta recurrente pero sin respuesta clara, lo que contribuye a aumentar la carga de incertidumbre que ya viven los afectados por su empleo en un horizonte incierto.

5. La salud de Biden, una cuestión de Estado. Joe Biden, a punto de cumplir 78 años, salió al escenario corriendo el pasado sábado en Wilmington, la ciudad de Delaware donde ha hecho buena parte de su carrera política y donde celebró su victoria electoral. Era un intento de demostrar, una vez más, que dispone de la salud necesaria para enfrentar un cargo de la máxima responsabilidad. El estado físico y mental del presidente electo ha sido una constante en las elecciones. Su rival, Donald Trump, jugó esa carta con fuerza. En 2016 ya lo hizo con Hillary Clinton, de quien decía, sin evidencias, que no tenía «la fortaleza, la fuerza o la resistencia para liderar al mundo».

6. Vizcarra acepta su destitución como presidente: «La historia y el pueblo peruano juzgarán al Congreso». Tras un debate de seis horas, el Congreso de Perú destituyó al presidente Martin Vizcarra al aceptar una segunda moción de vacancia en menos de 60 días. Se basa en la difusión de varios testimonios de aspirantes a colaboradores que señalan que presuntamente Vizcarra recibió sobornos cuando fue gobernador de Moquegua, ubicada al sur de Perú, al adjudicar la irrigación llamada «Lomas de Ilo» y la construcción del hospital de Moquegua. Vizcarra aceptó su destitución alegando que «la historia y el pueblo peruano juzgarán al Congreso» que hoy votó su destitución con 105 votos a favor, 19 votos en contra y 4 abstenciones.