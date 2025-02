La salud de Biden: ¿Qué posibilidades tiene de acabar su mandato?

Joe Biden, a punto de cumplir 78 años , salió al escenario corriendo el pasado sábado en Wilmington, la ciudad de Delaware donde ha hecho buena parte de su carrera política y donde celebró su victoria electoral. Era un intento de demostrar, una vez ... más, que dispone de la salud necesaria para enfrentar un cargo de la máxima responsabilidad.

El estado físico y mental del presidente electo ha sido una constante en las elecciones. Su rival, Donald Trump, jugó esa carta con fuerza. En 2016 ya lo hizo con Hillary Clinton, de quien decía, sin evidencias, que no tenía «la fortaleza, la fuerza o la resistencia para liderar al mundo».

Con Biden lo tenía más fácil. Será el presidente con más edad de la historia de EE.UU. y se le nota. El candidato demócrata no tenía la energía de sus rivales en primarias y su desempeño en los debates fue mediocre. Los restos de la tartamudez que superó de niño aparecen en sus discursos.

La campaña de Trump y sus aliados han insistido en que Biden sufre demencia senil y está incapacitado para el cargo de presidente de EE.UU. «Se le va la cabeza, francamente», dijo Trump en una entrevista con Fox News poco antes de las elecciones. El mensaje caló en las bases del presidente. En entrevistas con sus votantes durante la campaña, muchos de ellos respondieron a este periódico que Biden era «demente», «incapaz» o «demasiado viejo».

La mayoría de los estadounidenses no lo creyeron así, a juzgar por el resultado de las elecciones. Quizá Biden se vio beneficiado por el retrato exagerado que la campaña de Trump hizo de su estado mental. Cuando el candidato demócrata aparecía en televisión -por ejemplo, en los dos debates presidenciales- el retrato de la campaña de Trump no se sostenía. Seguía teniendo el discurso deslavazado y la energía desgastada, pero no era el anciano demente que pintaban.

A Biden, además, le benefició la pandemia . Como candidato, se refugió en las precauciones y en la ejemplaridad ante los votantes. Durante media campaña, estuvo aislado en su mansión de Wilmington, desde donde pudo controlar su mensaje. Después, minimizó la exposición. Apenas dio ruedas de prensa, redujo las entrevistas y los mítines eran cortos y sin público. El contagio de Trump le ahorró uno de los tres debates.

Biden y Trump comparten varias cosas sobre su estado de salud. Ambos son de edad avanzada (el presidente tiene 74 años y se convirtió en 2016 en la persona más mayor en llegar a la Casa Blanca), nunca han fumado ni bebido y, como candidatos, han tratado de limitar la información sobre su condición física y mental.

El último informe publicado por la campaña de Biden se remonta a diciembre del año pasado. Tiene tres páginas -más extenso y completo que lo que ha presentado Trump- y asegura que no tiene problemas médicos para afrontar el cargo de presidente. Biden es «sano, vigoroso y capaz para el cargo», según el médico que lo firmó, Kevin O’Connor, profesor de la Universidad George Washington.

El presidente electo sufre una arritmia detectada en 2009 pero que no da complicaciones . Se medica con anticoagulantes, fármacos para el reflujo gastroesofágico y para alergias.

Su mayor problema lo sufrió hace más de tres décadas, en 1988. Sufrió dos aneurismas, uno de ellos con complicaciones . Según los médicos, quedó recuperado por completo y sin impacto cognitivo.

En la campaña de Trump, muchos dudan de que pueda acabar su primer mandato y que las riendas las tomará la vicepresidenta electa, Kamala Harris. Un estudio de la Federación Americana sobre Investigación del Envejecimiento apunta a que tiene un 79% de posibilidades cumplir sus cuatro primeros años. Aunque el segundo mandato lo ha descartado el propio Biden, la probabilidad de sobrevivirlo es del 70%.