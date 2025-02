Vizcarra acepta su destitución como presidente: «La historia y el pueblo peruano juzgarán al Congreso»

Tras un debate de seis horas, el Congreso de Perú destituyó al presidente Martin Vizcarra al aceptar una segunda moción de vacancia en menos de 60 días. Se basa en la difusión de varios testimonios de aspirantes a colaboradores que señalan que presuntamente Vizcarra recibió sobornos cuando fue gobernador de Moquegua, ubicada al sur de Perú, al adjudicar la irrigación llamada «Lomas de Ilo» y la construcción del hospital de Moquegua.

Vizcarra aceptó su destitución alegando que «la historia y el pueblo peruano juzgarán al Congreso» que hoy votó su destitución con 105 votos a favor, 19 votos en contra y 4 abstenciones.

«Hoy día dejo Palacio de gobierno y me voy a mi domicilio, a pesar de que hay recomendaciones que actuemos a través de acciones legales para impedir esta situación. Como Martin Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal. Salgo con la frente en alto y llano a afrontar la falsedad de las acusaciones», al tiempo que dijo que «no quiero que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Toda mi vida he actuado con transparencia y poniendo todo mi esfuerzo, capacidad y corazón al servicio del pueblo».

Vizcarra dio su último mensaje como presidente de la república al que llegó tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2017, acompañado de su gabinete de ministros en el patio de Palacio de gobierno de Lima. Al final de su mensaje fue aplaudido por su equipo, conformado por sus asesores y ministros.

En su cuenta de Twitter, Vizcarra dijo: «Querido pueblo peruano: durante estos dos años y ocho meses de gobierno ustedes han sido mi mayor soporte y fortaleza. Juntos construimos este camino a pesar de la adversidad. Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido. Hasta otra oportunidad».

Esta fue la segunda moción de vacancia por incapacidad moral permanente que se presentó contra Vizcarra en los últimos dos meses, hecho que refleja la pésima relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que se instaló el pasado 17 de marzo, por primera vez y donde los partidos mayoritarios son Acción Popular y Alianza por el Progreso.

Perú ha sido uno de los países más castigados por el Covid-19 en el mundo: según cifras oficiales hay más de 34.000 muertos desde que se detectó el primer contagiado en marzo pasado.

La petición de vacancia fue presentada por el congresista Edgar Alarcón, del partido «Unión por el Perú» que dirige Antauro Humala desde la cárcel, quien fue apresado y condenado en el 2005 tras asaltar una comisaría con un grupo de armadas en Andahuaylas, al sureste del país, pidiendo la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-06) y donde mataron a balazos a cuatro policías.

Dos de los seis líderes de las bancadas en el Congreso que votaron por la salida de Vizcarra están encarcelados : José Luna Gálvez (líder de Podemos Perú) por corrupción y Antauro Humala (Unión por el Perú, UPP) por sedición desde el 2005. Los otros partidos políticos que vacaron a Vizcarra los lideran César Acuña (Alianza por el Progreso); Víctor Andrés García Belaunde y Alfredo Barnechea (Acción Popular); Marco Arana (Frente Amplio), Ezequiel Jonas Ataucusi, (FREPAP) y Guillermo Aliaga (Somos Perú).

«Incertidumbre política»

«Una vacancia presidencial incrementaría los temores sobre la viabilidad y la institucionalidad del Perú y esto traería graves costos económicos… No permitamos que la incertidumbre política tire por la borda años de duro trabajo y esfuerzo de todos los peruanos», dijo Vizcarra, al tiempo que añadió «Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones, por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación fiscal haya sido concluida?».

El legislador Alarcón, está siendo investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien en julio pasado presentó dos denuncias constitucionales que tienen penas de 17 años de cárcel por haber encontrado elementos suficientes que hacen presumir que cometió los delitos de enriquecimiento ilícito agravado y peculado doloso, cuando se desempeño como extitular de la Contraloría General de la República (2016-2017).

La vacancia presidencial por incapacidad moral figura en la constitución peruana desde 1839 y desde esa fecha se han cesado a tres presidentes: José de la Riva Agüero, Guillermo Billinghurst y Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000).

Hoy, martes, Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso miembro de Acción Popular asumirá en reemplazo de Vizcarra luego de formar parte activa de la destitución de su antecesor junto a los partidos de Unión por el Perú, Alianza por el Progreso, FREPAP y Somos Perú.

