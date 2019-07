Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 18 de julio

1. PP y Ciudadanos se renuevan en Cataluña de cara a un adelanto electoral de Torra. Las luchas políticas internas en JpC y ERC, y entre estas dos formaciones -que controlan la Generalitat de Cataluña-, están teniendo su reflejo en los partidos del espacio constitucionalista, que algo más de un año y medio después de las últimas elecciones al Parlamento autonómico, el 21 de diciembre de 2017, siguen deshojando su tiempo sin una estrategia clara y con cambio de liderazgos. Las encuestas apuntan que ni Cs ni el PSC ni el PP - ni la suma de estos tres- estarían capitalizando la imagen de una marea de ciudadanos que salió a las calles de Barcelona el 8 de octubre de 2017, como reacción a los hechos del 1 de octubre (referéndum ilegal) y del 3 de octubre (huelga salvaje en Cataluña e intervención del Rey), de ese mismo año, y que tampoco estaría creciendo -más bien, lo contrario- la ventaja electoral que la formación naranja obtuvo el 21-D, cuando por primera vez un partido no nacionalista ganó en votos y escaños en unas elecciones autonómicas.

2. Justicia dice que no le compete eliminar los vestigios de criminales socialistas de la Guerra Civil. En febrero de este año, la recién creada Dirección General de Memoria Histórica, liderada entonces por Fernando Martínez López, pidió por carta a 656 ayuntamientos españoles que eliminaran de su callejero cualquier vestigio que exaltara la Guerra Civil u homenajeara el franquismo para no contravenir la ley de Memoria Histórica. El pasado 11 de julio, la misma institución, instaurada por el Gobierno de Pedro Sánchez y dependiente del Ministerio de Justicia, defiende que no hay una normativa que le exija tomar medidas para retirar de las ciudades y pueblos españoles posibles homenajes a aquellos dirigentes socialistas que jugaron un papel fundamental en los crímenes de guerra que tuvieron lugar en las zonas controladas por el Gobierno de la II República entre 1936 y 1939, los años en los que se desarrolló la Guerra Civil.

3. La droga se pone al volante en España. Un solo dato habla con crudeza: el consumo de drogas detectado en las autopsias de los cadáveres analizados tras accidentes de tráfico se ha disparado por encima de los nueve puntos porcentuales en la última década. La tendencia al alza en los últimos tres años es apabullante, opinan las autoridades del país en este ámbito. Mientras, el consumo de alcohol se ha estabilizado e incluso tiende a la baja en el mismo periodo, pero se ha hecho evidente, dicen los mismos responsables, que se necesitan dos cosas. La primera, según afirmó ayer Pere Navarro, director de Tráfico, es revertir el cambio de mentalidad que ya se ha asentado en la sociedad sobre que el consumo de sustancias estupefacientes es inofensivo. Se ha perdido el miedo a ponerse al volante después de la ingesta. La segunda es menos conceptual: hay que declarar la guerra a los conductores que hayan tomado drogas.

4. Bruselas sospecha que Amazon utiliza «información confidencial sensible» de las empresas. Podría ser una especie de mensaje político por parte de la todavía comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, como un gesto de levantar la mano para que la vea bien la que será probablemente su nueva jefa a partir del 1 de noviembre, la alemana Ursula Von der Leyen. Su anuncio ayer de que ha iniciado una investigación formal al gigante digital Amazon por abuso de posición dominante se produce exactamente el día después de que Von der Leyen fuera confirmada en una votación en el Parlamento Europeo como próxima presidenta de la Comisión, en la que según los acuerdos de reparto de cargos, debería ofrecer una posición relevante a Vestager. El problema es que como comisaria de Competencia tiene ya el cargo más importante desde el punto de vista de sus poderes reales y desde el que puede atacar -como de hecho hace sin muchos remilgos- a las empresas más grandes del mundo.

5. El Capitolio reprueba la venta de bombas de España a Arabia Saudí. El congreso de Estados Unidos votó ayer a favor de impedir la venta de España a Arabia Saudí de 400 bombas de guiado láser modelo Paveway fabricadas por la empresa norteamericana Raytheon. La Cámara de Representantes adoptó una resolución, aprobada ya antes por el Senado el 20 de junio, en la que abiertamente prohíbe a la Casa Blanca y el Pentágono la transferencia de componentes y el mantenimiento del sistema Paveway a todos aquellos países que hayan acordado venderlos al reino árabe, reprobado por el Capitolio por sus abusos en materia de derechos humanos. El presidente, por su parte, ha anunciado que vetará la resolución. La Cámara de Representantes, donde tienen mayoría los demócratas, votó a las 18.00 de ayer la resolución contra la venta o transferencia de cualquier artículo relacionado con las bombas Paveway de EE.UU. a Reino Unido, España e Italia, y de estos a Arabia Saudí.

6. Moncloa luchará por que Calviño presida el FMI aunque avisa de que su candidatura aún está «verde». El Gobierno ha manifestado este miércoles su «orgullo» por que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, figure entre las candidatas a presidir el Fondo Monetario Internacional (FMI) y anunció que «luchará» por que su candidatura se consume, si bien advirtió de que la posibilidad todavía «está verde», en el sentido de poco consolidada. Fuentes de Moncloa lo indicaron así a Servimedia ante las noticias que están apareciendo en la prensa nacional e internacional sobre la iniciativa de los miembros europeos del G-7 de promover un grupo de candidatos a la dirección del FMI, en el que habría sido incluída Calviño para suceder a Christine Lagarde. La francesa deja su cargo para relevar a Mario Draghi en la presidencia del BCE.