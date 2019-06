Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 13 de junio

1. Los acusados del «procés» juegan a ser mártires en su alegato final. Con la reafirmación del derecho a la autodeterminación y sin entonar el mea culpa, los doce acusados del «procés» hicieron uso ayer de su derecho a la última palabra para pedir al tribunal una sentencia absolutoria que sirva para resolver el «conflicto político» en Cataluña. Lo hicieron en un tono que en algunos casos sonó a amenaza y en otros a invitación, pero que en todos tenía un denominador común: de la sentencia que dicte el Supremo dependerá que la situación política en Cataluña «se agrave». O no. «En este banquillo no estamos sentados doce acusados, sino que dos millones de personas están concernidas con su decisión, que espero que sea valiente porque no van a cambiar su opinion pase lo que pase», advertía el exconsejero Raül Romeva. Ni una sola referencia a la declaración de independencia ni un atisbo de arrepentimiento hubo en las intervenciones de los líderes independentistas que durante los últimos cuatro meses se han sentado en el banquillo del Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, acusaciones que en el caso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras se pueden traducir hasta en 25 años de cárcel.

2. Principio de acuerdo entre Cs y PP para gobernar la Junta de Castilla y León. Partido Popular y Ciudadanos han alcanzado un principio de acuerdo para el gobierno de la Junta de Castilla y León que lleva implicado también el reparto de poderes al frente de varias alcaldías y diputaciones, en lo que supone un acuerdo de reparto de poder tras los resultados del pasado 26 de mayo. Según ha podido saber ABC, el partido naranja lograría la alcaldía de algunas de las principales capitales de provincia de Castilla y León, así, como varias diputaciones. Las negociaciones entre ambos partidos se han acelerado esta semana desde que el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunciase el lunes que asumían y aceptaban las 18 medidas de regeneración política exigidas por el bloque que encabeza Francisco Igea, con el límite de mandatos a ocho años.

3. Caos en Hong Kong por las protestas contra la ley de extradición a China. Con nubes de gases lacrimógenos de las que llovían cañonazos de agua, entre gritos y carreras, el caos se tragó ayer a Hong Kong. Esta ciudad de 7,5 millones de habitantes, una de las más pacíficas, desarrolladas y cívicas del mundo, vivió una de sus jornadas más convulsas por las multitudinarias protestas contra la ley de extradición a China, que fueron dispersadas con contundencia por la Policía. Decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes y hasta adolescentes que todavía van al instituto, cercaron por la mañana el Parlamento local para impedir la tramitación del controvertido acuerdo, que temen les merme sus libertades, mayores que en el resto de China

4. Los profesores deberán compensar la jornada cuando se vayan de excursión y hagan menos horas. Si el profesor sale fuera del centro durante el recreo, el tiempo que emplee no será considerado como jornada de trabajo; si acumula horas extra se le podrán compensar con días libres en los meses de septiembre a noviembre; si se organiza un actividad fuera del centro y su duración es inferior a la jornada establecida para un docente se le contabilizarán solo las horas de la salida debiendo cumplir el resto (y se le compensará el exceso si la jornada es superior). Son algunos de los criterios para el control y registro horario de los trabajadores de los centros concertados que se establecen en un acuerdo alcanzado por la patronal y los sindicatos (USO, UGT, CCOO y CIGa, salvo FSIE, que se ha negado a firmar) y que afecta a casi 170.000 trabajadores.

5. El Jumilla entregó 80.000 euros a la RFEF en billetes de 500 en la etapa de Villar. El FC Jumilla, equipo murciano que no ha podido mantenerse esta temporada en Segunda división B, pagó en agosto de 2016 a la Real Federación Española de Fútbol, todavía durante la etapa de Ángel María Villar en la presidencia, 80.000 euros en efectivo para hacer frente a la deuda por el despido de Josico, un antiguo entrenador, y de su ayudante. Un dinero que, según ha podido confirmar este periódico, fue entregado íntegramente en billetes de 500 euros solo unos días después de que La Caixa y la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales bloquearan una transferencia de 400.000 euros del chino Li Xiang, entonces vicepresidente y actual propietario del equipo, desde Asia. ( Así es Li Xiang). «En la nueva Federación, ahora eso es imposible. Existen unos controles económicos nunca antes conocidos en la casa. Cada departamento tiene su presupuesto y debe justificar todos los movimientos. Hay un control exhaustivo de cada euro que entra y sale. Por fin han llegado un nuevo orden deprofesionalización y rigor a la institución», asegura a ABC un veterano empleado federativo

6. Un juez condena a Deliveroo a readmitir a nueve «riders» y pagarles los sueldos pendientes. El Juzgado Social 31 de Barcelona ha condenado a Deliveroo areadmitir a nueve repartidores y a pagarles los salarios pendientes al declarar la nulidad de sus despidos y la vulneración de derechos fundamentales en la extinción de sus contratos, los de libertad sindical y derecho a huelga, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En la sentencia, consultada por Europa Press, se estima la demanda interpuesta por exrepartidores de Deliveroo que alegaron tener una relación laboral con la multinacional y que les despidieron por su actividad sindical, tras las protestas y huelgas de junio y julio de 2017, en las que se criticaba las condiciones laborales de la empresa.