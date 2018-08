La CUP no participará en el homenaje a las víctimas del 17-A por la presencia del Rey y otras cinco noticias de este viernes

1.- La diputada de la CUP Natalia Sánchez ha afirmado hoy que su partido no participará en los actos oficiales de homenaje a las víctimas de los atentados en su primera aniversario por la presencia del rey Felipe VI. «Entendemos que no tenemos que participar en actos con el monarca español, porque es cómplice de la negociación y la compraventa de armas que generan conflictos globales, y que tienen mucho que ver con la situación lamentable que nos lleva a los atentados de Barcelona y de otras capitales europeas», ha afirmado Sánchez en unas declaraciones a RAC1. Por otro lado, la diputada de la CUP insistió en que «no quiere decir que no sintamos solidaridad con las víctimas de esta tragedia pero no tenemos nada que hacer en un acto con un cómplice de la venta de armas en países que alimentan la violencia».

2.- El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha dejado en libertad con cargos al patriarca del clan de los Charlines, Manuel Charlín Gama, y a su hijo, Melchor Charlín Pomares, así como de otros catorce detenidos en la operación contra una organización que pretendía introducir cocaína en Galicia. El juez Juan Carlos Carballal ha decretado para Melchor comparecencias cada quince días, mientras que para Manuel no ha ordenado ningún tipo de medida cautelar, confirmaron a Efe fuentes jurídicas. En cambio, ha ordenado el ingreso en prisión del ciudadano holandés Paul Wouter, que ha declarado por videoconferencia desde Estepona, así como de Víctor Manuel P.S. y Daniel O.T., detallaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Antes, el juez había enviado a prisión a los cuatro tripulantes, dos senegaleses y dos españoles, del barco que cargaba la cocaína y que fue interceptado cerca del archipiélago portugués de las Azones. En total, pasarán a disposición judicial a lo largo de la jornada 17 de los 28 arrestados en la operación «Barrancabermeja».

3.- Una persona ha sido detenida este viernes como presuto autor del tiroteo en la localidad canadiense de Fredericton en el que al menos cuatro personas han muerto, incluido dos agentes, según ha informado la Policía. El incidente ha tenido lugar en una rona residencial de esta localidad de la provincia de Nuevo Brunswick, en el este de Canadá. La Policía de Fredericton ha asegurado a través de Twitter que el incidente está en curso y que hay al menos cuatro muertos. Apenas han trascendido detalles más allá de que ha tenido lugar en la zona de la calle Brookside. «Publicaremos más información cuando podamos confirmarla», ha añadido. Además, ha instado a la población a evitar la zona y mantener las puertas cerradas. Un vecino de la localidad, entrevistado por la cadena CBC, escuchó un ruido como de «petardos» hacia las 7 de la mañana. «Visto el ritmo, habría podido ser un disparo. Hacía pop, pop, pop», ha declarado. Las leyes de armas en Canadá son más estrictas que en Estados Unidos, pero la proliferación de pistolas ha llevado a un aumento de los tiroteos en los últimos años.

4.- Los pilotos de Ryanair se vuelven a echar a la calle. Los sindicatos han convocado paros en Bélgica, Suecia, Irlanda, Alemania, lo que ha obligado a la compañía a cancelar 400 vuelos programados para hoy. En España, un total de 82 trayectos han sido suspendidos. Estos son los pasos a seguir si eres uno de los afectados. Si bien la huelga de pilotos se desarrolla en otros países, un total de 82 vuelos desde o hacia España han sido cancelados por las movilizaciones. Se verán afectados los aeropuertos donde haya vuelos programados por Ryanair con destino a Bélgica, Irlanda, Suecia, Alemania u Holanda. En concreto, Tenerife Sur, Gran Canaria, Madrid, Barcelona, Girona, Alicante, Málaga, Sevilla, Palma, Ibiza, Almería, Jerez, Santander, Vitoria y Zaragoza. Ryanair ha garantizado a los afectados la devolución del precio del billete o la reubicación en otro vuelo. Sin embargo, las asociaciones de consumidores señalan que se puede reclamar una compensación de entre 250 y 400 euros, en función de la distancia del vuelo.

5.- Un bebé de unos 10 meses ha sido encontrado muerto a primera hora de la tarde de este viernes en el interior de un coche en la localidad mallorquina de Manacor. El bebé —una niña— habría permanecido unas ocho horas seguidas en el interior del vehículo, al parecer por un descuido de su abuelo. Según han explicado fuentes oficiales de laPolicía Nacional a ABC, el abuelo de la niña se había hecho cargo hoy del cuidado de su nieta. El hombre, de nacionalidad española y 56 años de edad, había salido a primera hora de esta mañana de la casa familiar con su vehículo, en el que también viajaba la criatura. En torno a las siete de la mañana, el abuelo ha estacionado el turismo en la calle S'Hort des Cabré y se ha marchado del lugar, dejando al bebé dentro. Las primeras hipótesis apuntan a que ello habría ocurrido por un descuido. Horas después, en torno a las tres de la tarde, el hombre ha regresado a la calle en la que había aparcado su coche y ha sido en ese momento cuando se ha percatado de que había dejado a su nieta dentro.

6.- Fernando Alarza se ha proclamado subcampeón de Europa de triatlón tras protagonizar una remontada espectacular que le llevó desde los últimos puestos al podio. El talaverano tuvo muchos problemas en el tramo de natación, sufrió en la bicicleta y sacó a relucir toda su calidad en los diez kilómetros finales a pie, en los que fue engullendo rivales hasta alcanzar la medalla de plata. Solo el francés Le Corre fue mejor que él en la línea de meta. El favoritismo de Fernando Alarzaquedó dañado nada más lanzarse al agua. El español se quedó muy encerrado en la primera boya y comenzó a alejarse de la cabeza. De hecho, cuando salió del lago para coger la bicicleta lo hacía ya a una distancia abismal. Casi un minuto respecto al grupo de los favoritos. Para cualquier otro, el mazazo habría sido definitivo, pero no para el manchego, todo corazón. Un triatleta capaz de manejar este tipo de situaciones como pocos. El tramo de bicicleta no fue sencillo. Por delante la colaboración era impecable, mientras que en el grupo perseguidor había demasiadas fisuras.