A qué hora es el encendido de luces de Navidad en Pamplona y dónde están las calles iluminadas y el árbol

Pamplona ya tiene listas sus luces de Navidad para el puente de diciembre. Además, el pregón navideño tendrá lugar días después. En concreto, el 19 de diciembre, a las 19:00 horas, desde la Casa Consistorial. Será a tan solo unos días de la celebración ... de Nochebuena y Navidad.

Horario del encendido de luces de Navidad en Pamplona

Pamplona enciende sus luces de Navidad todos los días desde las 18:30.

Calles iluminadas en Pamplona en Navidad

La iluminación navideña de Pamplona estará formada este año por 1,5 millones de puntos led repartidos por toda la ciudad. En concreto, se iluminarán 81 calles y plazas, con 294 arcos de luz, 228 adornos en farolas y 97 figuras luminosas.

En este sentido, la plaza Consistorial, la plaza del Castillo y la avenida de Carlos III tendrán una decoración especial. Además, este año se han renovado algunos arcos de luz en calles como Santo Domingo, Mayor, Chapitela y Estafeta, además de Bergamín, Paulino Caballero y Amaya.

Te enumeramos a continuación algunas de las calles que también estarán iluminadas estas Navidades de 18:00 a 24:00 horas desde el 29 de noviembre hasta el 6 de enero:

Calles iluminadas en Pamplona estas Navidades Avenida Martín Azpilcueta

Avenida de Bayona en San Juan

Calle Ermitagaña,

Calle Irunlarrea

Calle Sancho Ramírez

Calle Benjamín de Tudela en Ermitagaña – Mendebaldea

Avenida de San Jorge

Avenida de Navarra,

Avenida de Marcelo Celayeta

Calle Bernardino Tirapu

Calle Abejeras

Paseo de Santa Lucía

Por otro lado, se han instalado adornos como osos luminosos, estrellas, bolas navideñas o un pingüino en distintos puntos como la plaza Europa, junto a la figura de la Tramontana, la avenida de Carlos III, junto al monumento al Encierro o la plaza San Francisco, junto al frontón López.

Dónde están el árbol de Navidad y el belén en Pamplona

Por lo que respecta al gran árbol de Navidad, se instalará este año en la plaza del Castillo, mientras que el belén principal estará ubicado en el zaguán del Ayuntamiento. Creado por la Asociación de Belenistas de Pamplona, podrá visitarse del 30 de noviembre al 6 de enero, de 8:00 a 20:00 horas. Los domingos y festivos, de 10:00 a 20:00 horas.