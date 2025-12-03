Real Murcia - Cádiz: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Con el inicio de diciembre regresa la Copa del Rey, que vive esta semana su segunda eliminatoria, ya sin equipos de categorías regionales y tampoco aún sin los cuatro conjuntos que en enero jugarán la Supercopa de España en Arabia Saudí. No ... será la única ronda en este mes, al estar programados los dieciseisavos de final para los días 16, 17 y 18.

Todos los equipos de Primera División, 15 tras la eliminación del Real Oviedo en la eliminatoria inaugural, actúan en condición de visitante, ya que la normativa de la competición estipula que los equipos de superior categoría se miden a un conjunto de inferior en el campo de este último.

No sucede así con todos los conjuntos de Segunda División. De hecho, hasta cuatro de ellos juegan delante de su público, pero no se trata de este partido, en el que se enfrenta un Primera Federación (Real Murcia) y un Segunda División (Cádiz). Una eliminatoria que mide a dos equipos en dinámicas opuestas, con un Murcia lanzado desde que nombró a Adrián Colunga como su nuevo entrenador y con un Cádiz en línea descendente en Segunda.

A qué hora es el Real Murcia - Cádiz de Copa del Rey hoy

El partido de la segunda eliminatoria de Copa del Rey entre el Real Murcia y el Cádiz se disputa hoy miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Enrique Roca, en Murcia.

Como es habitual en la Copa, en caso de empate al final de los 90 minutos, se disputará una prórroga con dos partes de 15 minutos. Si ahí también persiste la igualdad, la eliminatoria se decidirá desde el punto de penalti. Ya lo vivió el equipo pimentonero en su propio estadio en primera ronda.

Dónde seguir en televisión y online el Real Murcia - Cádiz CF de Copa del Rey hoy

El duelo que mide a Real Murcia y Cádiz CF no cuenta con transmisión televisiva en España. Tampoco online.

Los derechos de la competición los posee RTVE, que alcanzó un acuerdo con Movistar Plus+, plataforma emita el grueso de los encuentros de cada eliminatoria, y TV3. Sin embargo, ninguna de estas cadenas se ha decantado por este partido, como tampoco las televisiones autonómicas.

De este modo, la única forma de seguirlo en directo online será a través de la información que proporcionen ambos clubes en sus redes sociales en tiempo real.

Minutos después de la conclusión del encuentro, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) subirá en sus canales oficiales (X, YouTube...) un resumen con las jugadas más destacadas.