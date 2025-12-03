Suscribete a
ABC Premium

Real Murcia - Cádiz: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Conoce a qué hora es el partido del Real Murcia contra el Cádiz y dónde seguir el partido de Copa del Rey hoy

Por qué el Real Madrid, Barcelona y Atlético no juegan

Real Murcia - Cádiz: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy
Real Murcia - Cádiz: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy REAL MURCIA
Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con el inicio de diciembre regresa la Copa del Rey, que vive esta semana su segunda eliminatoria, ya sin equipos de categorías regionales y tampoco aún sin los cuatro conjuntos que en enero jugarán la Supercopa de España en Arabia Saudí. No ... será la única ronda en este mes, al estar programados los dieciseisavos de final para los días 16, 17 y 18.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app