Muere un hombre tras estrellarse su coche contra un árbol en las inmediaciones del aeropuerto de Murcia

Un hombre de 70 años ha fallecido esta pasada noche al salir su vehículo de la calzada y chocar contra un árbol en una carretera cercana al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en Murcia, según informaron fuentes del 1-1-2.

El ... Centro de Coordinación de la Región de Murcia recibió una llamada a las 22.02 horas alertando de había un conductor accidentado.

22:02 h. Servicios de emergencia no pudieron salvar a un hombre, muerto al chocar su coche contra un árbol, en Valladolises, #Murcia.



ℹ️ https://t.co/QDiE48SuIV — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) October 16, 2025 El hombre se encontraba inconsciente y en parada cardiorrespiratoria junto a una de las rotondas de acceso al aeropuerto, en la pedanía murciana de Valladolises. Hasta el lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

