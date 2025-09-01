Entra en prisión el detenido por la desapación dos hombres ecuatorianos en Mazarrón

La jueza de guardia del Tribunal de Instancia de Totana (Murcia) acordó el pasado viernes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre por su presunta relación con la desaparición de dos varones de origen ecuatoriano el pasado mes de abril en la urbanización Camposol, en Mazarrón.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) han indicado que las actuaciones han sido declaradas secretas.

Noticia Relacionada Caso Mati: Interpol inicia su propia investigación ante la sospecha de que la policía de Lombok esté implicada Joaquín Campos A los presuntos culpables del asesinato de la española podría caerles, si el juez les considera culpables, desde los 20 años a la cadena perpetua

La Guardia Civil ha confirmado este lunes el hallazgo de dos cadáveres en una excavación subterránea de la citada urbanización que podían corresponder con los desaparecidos, si bien aún no ha confirmado este extremo pues se está a la espera de la correspondiente identificación de los restos.

Los dos hombre desaparecidos, de nacionalidad ecuatoriana, son José Patricio Chango, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal, de 32.

La Unidad Orgánica de Policía judicial se hace cargo de la investigación, según han explicado desde el Instituto Armado.