Casi la mitad de los votantes socialistas, en contra de la amnistía

El rechazo a la amnistía entre los españoles es muy mayoritario, incluso bastante significativo en los votantes de PSOE y Sumar, los dos partidos que ahora la promueven para mantenerse en el poder. Así lo revela el último barómetro de GAD3 para ABC, realizado ... durante la semana pasada, la misma en la que Sánchez se comprometió por escrito con ERC a concedérsela a todos los encausados por delitos durante el procés, incluso a aquellos que están acusados de acciones tipificadas como terrorismo.

Según este sondeo, seis de cada diez ciudadanos (60,7%) valora negativamente esta medida, que implica el olvido legal de dichos delitos. Destaca la posición al respecto de quienes votaron a Sánchez hace poco más de tres meses, cuando el propio candidato y líder del PSOE era el primero en renegar de la amnistía hasta que perdió las elecciones generales y los secesionistas le dejaron claro que tendría que asumirla para seguir en La Moncloa.

Casi la mitad de los votantes socialistas, hasta el 45%, coinciden con la mayoría de españoles en que esa cesión de Sánchez es negativa, frente a un 34% que sí la apoya. Es decir, entre los que depositaron su confianza en el PSOE este verano, son 11 puntos más los que no están de acuerdo con amnistiar a cientos de implicados en la intentona secesionista. Para el 15% de ese electorado es indiferente y otro 6% no sabe o no contesta. En resumen, sólo uno de cada tres votantes socialistas apoya abiertamente esa impunidad.

Incluso entre los que se inclinaron por Yolanda Díaz hay un importante sector que tampoco lo comparte. Un tercio de los votantes de Sumar (33%) rechaza la amnistía, aunque en este caso son más los que sí la aplauden (47%), en proporción casi idéntica pero inversa a los socialistas (45% no, 34% sí).

Como era previsible, las posturas son más claras y enfrentadas en otros electorados. Así, el rechazo es demoledor entre los que el 23J eligieron las papeletas de PP o Vox. El 87% de los que optaron por Abascal se oponen a la medida y son más todavía los seguidores de Feijóo, que llegan al 91%, lo cual explica que ambos partidos conservadores se estén movilizando con tanta intensidad contra esta cesión al independentismo más radical. Por contra, los que mejor la han recibido son los votantes de partidos nacionalistas, como ERC, Junts, Bildu o PNV. En este caso, tres de cada cuatro (77%) están por la labor y sólo al 12% les parece mal.

En términos generales, también hay diferencias significativas según la edad de los encuestados, con un patrón muy definido: en todas las franjas el rechazo es mayoritario, siempre por encima de la mitad, pero aumenta con los años. Así, para el 51% de los menores de 30 es algo negativo, un porcentaje que asciende al 66% cuando se pregunta a los mayores de 65. La indiferencia sobre este asunto es más acusada entre los jóvenes, donde alcanza el 25%, cuatro veces más que entre los mayores de 45 años, para los que oscila entre el 7% y 5%.

También hay matices según otras variables personales. El 72% de los que no tienen estudios o solo primarios rechazan la amnistía, un porcentaje que baja al 59% (en la media nacional) para los que cuentan con formación secundaria o universitaria. Dos de cada tres jubilados, pensionistas, autónomos o empresarios (64%) se oponen, mientras que entre los parados y trabajadores domésticos no remunerados apenas llegan a la mitad (48% y 51%, respectivamente).

Resignados y optimistas

También son más los españoles que piensan que la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno es negativa para España que quienes la ven positiva. De hecho, son más de la mitad, concretamente el 52,5%, frente al 36,8% que celebra esa posibilidad. El 10,7% restante no sabe o prefiere no contestar.

Las cesiones a los secesionistas liderados por el indultado Junqueras y el fugado Puigdemont siembran rechazo incluso entre no pocos votantes socialistas, hasta el punto de que al 28% de ellos no les parece que en estas circunstancias sea bueno que Sánchez consiga la investidura. Sin embargo, cuenta con el respaldo de dos tercios (63%) de los que confiaron en él hace poco más de tres meses. Más optimistas que sus propios votantes son los de sus socios. Empezando por los de Sumar, donde siete de cada diez aplauden que Sánchez saque adelante esa investidura para que Yolanda Díaz repita como vicepresidenta y sólo uno de cada cinco (19%) se muestra en contra. Y más los electores nacionalistas, como los independentistas catalanes, vascos o gallegos: ocho de cada diez desean que el líder del PSOE siga como presidente gracias a sus compromisos con esos partidos a los que ellos han votado y sólo un escaso 15% piensa lo contrario.

En el extremo opuesto, los más pesimistas son lógicamente los que dieron sus papeletas a Feijóo o Abascal para «derogar el sanchismo». Casi nueve de cada diez votantes de PP (87%) y Vox (88%) coinciden en valorar negativamente que el líder del PSOE vuelva a formar Gobierno. En términos generales, no hay diferencias significativas por tramos de edad o según a qué se dedican los encuestados, aunque sí se aprecia un rechazo por encima de la media entre los autónomos y empresarios (61%), así como entre los trabajadores públicos (57%).

Ficha técnica Universo: mayores de 18 años con derecho a voto. Ámbito: nacional. Tamaño: 1.001 entrevistas, de ellas 601 telefónicas a móviles (391) y fijos (210) y 400 online. Error: +-3,2% (n=1.001) para un grado de confianza del 95%. Fechas: del lunes 30 de octubre al viernes 3 de noviembre de 2023. Estimación: GAD3 (calle Alcalá, número 75, Madrid 29009)

En lo que también hay bastante consenso entre los españoles es en que, al margen de lo que piensen sobre la amnistía o la investidura, Sánchez será reelegido antes de expirar el plazo, para lo cual le quedan justo tres semanas. Así lo creen dos de cada tres (67,8%), cuatro veces más de los que apuestan a que no lo logrará (16,9%). Los votantes socialistas confían en que sí (77%), pero más todavía los independentistas (80%) y los de Sumar (83%). Incluso entre los electores del PP cunde la resignación, porque sólo uno de cada cinco alberga todavía esperanzas de que el líder socialista fracase, mientras que dos de cada tres (67%) están convencidos de que no será así. Los únicos que aún creen que hay tantas posibilidades de repetición electoral (45%) como de un nuevo Gobierno de Sánchez (44%) son los votantes de Vox. Todo ello a la espera de que Puigdemont bendiga el acuerdo y Armengol ponga fecha para consumarlo.