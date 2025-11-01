Una mexicana que vive en España va a un supermercado español y comenta su decepción: «No fue lo que esperaba, te enseño cuánto me gasté»

Una mexicana comenta en un vídeo de TikTok su experiencia al visitar su primer supermercado de la capital. En su cuenta de redes sociales con el lema: «Explorando, probando, viviendo» cuenta en poco más de dos minutos las diferencias entre ambos países que ha ... podido ver reflejado en el importe final de la cesta de la compra.

Pero hay diferencias considerables no solo entre cadenas de supermercados, sino también entre ciudades, según la OCU, por ejemplo, en Madrid la diferencia entre el supermercado más caro y más barato es de más de 4.000 euros al año, mientras que en Barcelona la misma diferencia está muy ligeramente por encima de los 1.804 euros.

Un mercado de Madrid

«Fui a hacer mi primer súper en Madrid y no fue lo que esperaba. Te enseño cuánto me gasté», comienza el vídeo. Eligió Lidl, porque lo había visto en otras publicaciones de TikTok y quería probar. Entre los productos que muestra, menciona una mantequilla por 2,25 euros, carne molida por 3,99 euros, fresas a 3 euros y pan de molde por 1,15 euros.

Durante el recorrido comenta varias comparaciones: «Las manzanas las había comprado un día antes en una frutería y me di cuenta que aquí estaban más baratas: allá 2,50 euros, aquí 1,99 euros». También se sorprende al no encontrar tortillas mexicanas tradicionales: «Como buena mexicana estaba buscando unas tortillas, y nada más había de estas… me las voy a llevar para probarlas».

Confiesa que fue difícil reconocer las marcas españolas y europeas y que, aunque intentó comprar lo más parecido a lo que suele consumir en México, los sabores no siempre coincidían: «Compré mayonesa de Ligeresa, pero ninguna me gustó, no sabe como en México la verdad».

En su carrito también agregó galletas María, arroz, jamón, yogur, camarones y cereales de trigo con chocolate. Finalmente, al pasar por caja, el total de la compra fue de 69,36 euros. «En general creo que no estuvo tan mal, pero la próxima vez probaré otro súper. ¿A cuál me recomiendan ir?», concluye la creadora de contenidos.

Tiendas más baratas

La OCU señala que si atendemos a la evolución de la cesta de la compra en las grandes cadenas nacionales, esta ha subido en un 3% de media, algo por encima del IPC general, que se quedó en el 2,3% para el periodo que abarca su estudio. «Sin embargo, hay bastante disparidad en la evolución, pues en Hipercor se ha elevado un 7% y en Lidl un 6,8%, mientras que Alcampo los ha elevado tan solo un 0,5%. Un grupo numeroso de enseñas en efecto se ha movido entre el 3% y el 4% de incremento«, señalan.

A este respecto, la OCU indica que entre las tiendas más baratas está la cadena Dani. El establecimiento más barato para comprar es un hipermercado Alcampo ya que ha mostrado serlo en 42 de las 183 localidades analizadas. Y otras tiendas asequibles para tu bolsillo son también Tifer y Family Cash.