La 'matrioska' Sumar: 15 partidos y la mitad de Unidas Podemos en el Congreso

Si uno rebusca en las fotografías que tienen publicadas en Instagram la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, hay una de 2018 donde se dan un abrazo muy cariñoso y se deshacen en halagos. «Hay pocas personas ... a las que admire tanto como a Yolanda Díaz (...). Haberla conocido y poder caminar a su lado es lo mejor que me ha pasado», escribió Belarra. Pero la política es tan impredecible como la vida.

La ministra de Derechos Sociales no se imaginaba que años después acabaría siendo la secretaria general de Podemos ni que plantaría a Díaz en un acto primordial para su carrera y para la actual izquierda. Hoy, la vicepresidenta oficializa en el polideportivo Magariños (Madrid) su candidatura a presidir el Gobierno con una coalición a la izquierda del PSOE liderada por Sumar. Se plantea varios retos: el primero, reconstruir y ampliar la base de la izquierda alternativa al socialismo que reventó por sus diferencias con Pablo Iglesias. El segundo, pasar página a una marca que agoniza: Unidas Podemos. Y el tercero, reeditar el Gobierno con el PSOE para frenar uno de Partido Popular y Vox.

Como si se tratase de una 'matrioska', la clásica muñeca rusa que esconde tantas otras con pequeñas diferencias, Díaz hace hoy su anuncio con el apoyo de 15 partidos progresistas y la mitad del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Casi todos críticos con la deriva de Podemos. La dirección del partido morado no irá al acto, aunque ayer escenificó interés en estar. Y en medio de este lío; el plácet del PSOE, que anhela reeditar la coalición sin volver a sufrir el dolor de cabeza que les genera tener a un Podemos fuerte al otro lado del Palacio de la Moncloa.

Fotografía de la unidad Las ausencias de la dirección de Podemos

Toda esta guerra de poder empieza con la ausencia de Podemos el 13 de noviembre de 2021 en el que ya es conocido como el germen de Sumar. Un acto en Valencia convocado por Mónica Oltra, líder de Compromís, donde participaron Díaz, Mónica García (Más Madrid), Ada Colau (En Comú) y Fátima Hamed (MDyC). Se tituló: «Mujeres políticas de la izquierda». No se invitó a las ministras y líderes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero y les sentó peor que mal. Hoy, tampoco estarán en el acto en el que Díaz oficializará ante su electorado y otros partidos que se presenta como candidata a presidir el Gobierno. Pero en esta ocasión, es una decisión deliberada. Belarra y Montero no quieren asistir, como informa ABC en la página 22.

Se pasan varios documentos La negociación de unas «primarias abiertas»

La dirección de Podemos se sentó a negociar hace unas semanas con el equipo de Díaz y le pidió el compromiso por escrito de reeditar un Gobierno de coalición y de celebrar unas primarias abiertas para elaborar las listas electorales. Así, Sumar ofreció a Podemos una declaración política escrita con el compromiso de negociar unas primarias multilaterales. Pero la formación morada lo rechazó porque quiere una negociación bilateral Podemos-Sumar y no sentarse en igualdad de condiciones con partidos como Más País, de Íñigo Errejón, o Compromís, de corte regionalista, y antiguos aliados de Iglesias. Además, el equipo de Díaz no garantizaba en su documento que las primarias fueran «abiertas»; un detalle clave para ellos.

Una quincena de partidos Los asistentes al acto de Sumar

Los partidos que han acompañado a Yolanda Díaz en el acto de Sumar son una quincena, todos ellos a la izquierda del PSOE y con cuitas abiertas con Podemos. Ada Colau (En Comú), Alberto Garzón (Izquierda Unida), Enrique Santiago (PCE), Joan Ribó (Compromís), Íñigo Errejón (Más País), Mónica García (Más Madrid), Juantxo López de Uralde (Alianza Verde), Silvia Mellado y Florent Marcellesi (Verdes-Equo), Alberto Rodríguez (Proyecto Drago), Mélanie Vogel (Partido Verde Europeo), Fátima Hamed Hossain (Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía) y José Luis Soro (Chunta Aragonesista). Algunos partidos llevarán a varios asistentes. También habrá representantes de Coalición por Melilla e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Todos los partidos mencionados ya han estado presentes en los actos del «proceso de escucha» de Sumar en sus respectivas comunidades autónomas o ya han apoyado en declaraciones el proyecto electoral que pretende configurar la vicepresidenta segunda.

Desafían a la cúpula Los críticos de Podemos

La dirección de Podemos pidió a los principales perfiles del partido que no asistieran al acto de Sumar. Si bien la mayoría de sus dirigentes son afines a la cúpula y se someten a la disciplina de un núcleo de confianza muy cerrado en torno a Belarra y Montero, en los últimos días hay otros que han decidido desafiar las directrices de la Secretaría General. Se trata de Covadonga Tomé, candidata autonómica de Podemos en Asturias y crítica con la dirección del partido, Daniel Ripa, diputado en Asturias o Begoña Alfaro, la coordinadora de Podemos en Navarra y candidata de Contigo Navarra a la Presidencia de la comunidad foral.

También asisten el líder de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, y el diputado en el Congreso por Galicia en Común y amigo de Díaz, Antón Gómez-Reino. La lista continúa con el secretario general del grupo confederal, Txema Guijarro, y la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo; dos diputados de Podemos que tuvieron peso en el partido y hoy han sido alejados de la cúpula. Está confirmada también la presencia de la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop y de Juan Pedro Yllanes, vicepresidente de Baleares que no se volverá a presentar a las elecciones autonómicas por Podemos, según confirmó él mismo, porque deja la primera línea política.

Ocho de los asistentes al acto de Díaz: Joan Baldoví, Joan Ribó, Alberto Garzón, Enrique Santiago, Íñigo Errejón, Mónica García, Alberto Rodríguez y Fátima Hamed Los apoyos y asistentes Son los siguientes: Joan Ribó y Joan Baldobí (Compromís); Ada Colau (En Comú); Alberto Garzón (Izquierda Unida); Enrique Santiago (PCE); Íñigo Errejón (Más País); Mónica García (Más Madrid); Juan López Uralde (Alianza Verde); Florence Marcellesi y Silvia Mellado (EQUO); Alberto Rodríguez (Proyecto Drago); José Luis Soro (Chunta Aragonesista); María E. Rodríguez Palo (Podemos Europa); Mélani Vogel (Verde Europeo); Fátima Hamed (MDyC); Begoña Alfaro (Contigo Navarra); Borja San Ramón (Podemos Galicia). Coalición por Melilla e Iniciativa del Pueblo Andaluz también tendrán representación, pero se desconocían los nombres al cierre de la edición de este domingo.

IU y Comunes con Díaz La división en el Congreso

La tensión entre Podemos y Sumar también lleva meses partiendo en dos el grupo parlamentario de Unidas Podemos integrado por el partido morado, IU, En Comú Podem y el PCE. Los diputados afines a Díaz son los comunes (Jaume Asens, Aina Vidal, Joan Mena, Laura López, María del Mar García Puig y Gerardo Pisarello), los de IU y PCE (Alberto Garzón, Enrique Santiago, José Luis Bueno Pinto y Roser Maestro), el diputado de Alianza Verde Juantxo López de Uralde y los 'podemitas' críticos con su propia formación (Gloria Elizo, Antón Gómez-Reino y Txema Guijarro). Son 14 los apoyos de Díaz en un grupo parlamentario formado por 33. Y aunque los diputados de Podemos son más (18), ella cuenta con el apoyo de las direcciones orgánicas de los otros partidos. Los alineados con Belarra son los escaños ocupados por Irene Montero, Pablo Echenique, Rafael Mayoral, Javier Sánchez Serna, Lucía Muñoz, Sofía Castañón, Marisa Saavedra, Martina Velarde, María Mercedes Pérez, Roberto Uriarte, Antonia Jover, Isabel Franco, Pedro Honrubia, Pilar Garrido, Rosa Medel, Ezequiel García Nieto e Ismael Cortés. Curiosamente, Cortés es el único diputado de los comunes que se sitúa al lado de la dirección de Podemos y no de la vicepresidenta Díaz.

No renunciar a influir La actual mala relación con Pablo Iglesias

Las presiones de Iglesias para que Podemos no pierda el papel de partido hegemónico a la izquierda del PSOE deterioraron su relación con Díaz hasta el punto de que ya no hablan. Así llevan dos años pese a que fue él quien la nombró a dedo como su sucesora en Unidas Podemos y la empujó a ser la próxima candidata a La Moncloa. Pero cuando vio que la hoja de ruta de Díaz no se ceñía a sus planes, estalló. El acto de Valencia al que no fueron invitadas las ministras de Podemos fue el punto de inflexión. Iglesias se lo reprochó personalmente en 2021 a Díaz. Y antes ya hubo gestos que crisparon el ambiente, así que la vicepresidenta segunda también empezó apartar a Podemos de sus planes. El pasado noviembre, Iglesias la acusó de querer que la formación morada pierda fuerza en las autonómicas y municipales del 28-M. «¡Hay que ser estúpido!», dijo el exlíder de Podemos sobre Díaz; «¡Ay de aquel que se atreva a faltar el respeto a la militancia!». Su estrategia de polarizar a través de los medios de comunicación también provocó que la relación del resto de Podemos con ella se intoxicara al máximo.

El 'Acuerdo del Turia' La red territorial tejida por Íñigo Errejón

Íñigo Errejón, cofundador de Podemos, que rompió con Iglesias y después creó Más País y Más Madrid, trabaja dese hace un año en una plataforma de partidos de carácter regionalista e izquierda bajo el llamado «Acuerdo del Turia». Lo integran Más País, Verdes-Equo, Més per Mallorca, la Chunta Aragonesista, Coalición por Melilla, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta y Proyecto Drago, el partido de las Islas Canarias del exdiputado y ex número 'tres' de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

La alianza entre Rodríguez y Errejón tiene relevancia porque son dos dirigentes políticos ex de Podemos y críticos con el partido de Belarra que se identifican con Sumar. Al igual que el resto de integrantes del «Acuerdo del Turia», que se comportará como una red territorial para el soporte autonómico de Sumar. Una contrafuerza de partidos progresistas a Podemos con implantación territorial en sus regiones (menos Proyecto Drago, que acaba de empezar).

Por encima de Sánchez La política mejor valorada del CIS

La vicepresidenta fue la líder política mejor valorada según el barómetro del CIS de marzo. Casi logra el aprobado al conseguir una nota de 4,89 sobre 10. Está por encima del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que obtuvo el segundo puesto con un 4,41.