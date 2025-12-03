Suscribete a
Vox presenta casi mil enmiendas a los Presupuestos de Ayuso y pone en primer plano la «prioridad nacional»

Este jueves se debaten las enmiendas a la totalidad de los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino
Mariano Calleja

Madrid

Vox Madrid continúa su batalla contra el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea. La próxima oportunidad para dejar clara su oposición es el debate de los Presupuestos, que tiene un primer trámite esta semana, el jueves, con las enmiendas a la totalidad ... que han presentado tanto Vox como el PSOE y Más Madrid. El partido de Abascal, además, ha registrado un total de 924 enmiendas a las cuentas públicas del Gobierno de Ayuso para el año 2026, y ha puesto en primer plano el concepto de «prioridad nacional», para que los españoles se sitúen siempre en primer lugar por delante de los inmigrantes en las ayudas o subvenciones.

