Vox Madrid continúa su batalla contra el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea. La próxima oportunidad para dejar clara su oposición es el debate de los Presupuestos, que tiene un primer trámite esta semana, el jueves, con las enmiendas a la totalidad ... que han presentado tanto Vox como el PSOE y Más Madrid. El partido de Abascal, además, ha registrado un total de 924 enmiendas a las cuentas públicas del Gobierno de Ayuso para el año 2026, y ha puesto en primer plano el concepto de «prioridad nacional», para que los españoles se sitúen siempre en primer lugar por delante de los inmigrantes en las ayudas o subvenciones.

La portavoz de Voz en Presupuestos, la diputada Ana Cuartero, ha explicado las líneas generales de las enmiendas de su Grupo Parlamentario a las cuentas regionales. Según ha dicho, están «plagadas de principios» que cree que «van a ser asumidos por el Gobierno de Ayuso», de la misma forma que el Partido Popular en Valencia «ya los ha asumido» para acceder al Gobierno con las demandas de Vox, según ha apuntado.

Entre ellas, Cuartero ha destacado el principio de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas y servicios públicos con el fin de que los españoles «estén en el centro de todas las políticas públicas», como la construcción de 10.000 viviendas más en la Comunidad de Madrid.

En materia sanitaria, la diputada de Vox ha anunciado que exigirán la construcción de dos hospitales de críticos y de 31 centros de salud que faltan en las zonas básicas de salud. También quieren «recuperar las 1.200 camas que se han perdido« desde que Ayuso es presidenta.

«Para hacer un símil, la falta de camas es equivalente a cerrar el Hospital 12 de Octubre: si somos un millón de habitantes más y perdemos la cantidad de camas equivalentes al 12 de Octubre, es fácil explicar las listas de espera y el colapso actual de la sanidad», ha señalado.

En Educación, Vox exige en sus enmiendas la gratuidad de la educación sostenida con fondos públicos y «que se cumpla ese compromiso que se adquirió con Vox en el año 2022» de garantizar la gratuidad de la educación Infantil, la FP y el bachillerato en 2026.