El Palacio de Deportes crece para ser el más grande de España y acoger partidos de la NBA

El Movistar Arena, conocido por todos los madrileños como el Palacio de Deportes de toda la vida, en la calle Goya de Madrid, cumple 20 años desde su restauración, después del incendio que sufrió en 2001 y que obligó prácticamente a reconstruirlo por completo ... y a situarlo, de paso, en el siglo XXI entre los mejores pabellones de Europa. Ahora celebra su aniversario por todo lo alto, con el anuncio de un aumento del aforo que le colocará en lo más alto del podio como el más grande de España y dispuesto a recibir nada menos que a la NBA en un futuro próximo.

El aumento de aforo será posible gracias al nuevo Plan de Autoprotección del Movistar Arena. El trámite acaba de empezar y la última palabra la tendrá la Comunidad de Madrid, pero de entrada, y a la espera de que se confirme que todos los puntos del plan están sujetos a la normativa vigente al cien por cien, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se mostró ayer entusiasmada con el proyecto. A su juicio, impulsará aún más a Madrid nada menos que como «capital internacional de la música» y como un destino muy atractivo para grandes competiciones deportivas, como la liga norteamericana de baloncesto profesional.

Ayuso resumió, en pocas palabras, el potencial que significa esta instalación multiusos para Madrid: para empezar, «el antiguo Palacio de Deportes es un icono en el mapa mundial de la música, el espectáculo y del deporte», a la altura de otras instalaciones de Nueva York o Londres. Pero, además, es un actor clave de la economía regional, con más de 500 eventos al año que generan un impacto económico de 577 millones de euros. El recinto acoge a más de dos millones de asistentes al año y contribuye a la creación de 13.000 empleos directos e indirectos.

Hace 12 años, el pabellón tenía capacidad para 15.600 personas. Se consiguió elevar, con todas las de la ley, hasta las 17.453 actuales para conciertos y grandes espectáculos. Y ahora, con el nuevo Plan de Autoprotección que se ha presentado, se pretende subir hasta las 20.008 localidades, lo que le sitúa por delante del Roig Arena de Valencia, que tiene 20.000. Todo está pensado. El aumento se producirá, principalmente, en pista, donde se pasará de 7.100 a 8.100 personas. El resto de plazas se ganará en diferentes gradas. El aumento de aforo es determinante para atraer a grandes artistas internacionales, según subrayaron Xavier Bartrolí, presidente de Impulsa Eventos e Instalaciones, sociedad gestora del Movistar Aren, y Manuel Saucedo, consejero delegado.

El aumento de localidades beneficiará también a los partidos de baloncesto, un deporte que forma parte del alma de este Palacio, que acoge a dos equipos madrileños, el Real Madrid y el Estudiantes. Actualmente los partidos pueden seguirse en vivo por 13.807 personas y el objetivo es llegar prácticamente hasta las 15.000. Palabras mayores que sitúan al Movistar Arena en la órbita mundial del baloncesto y que hará más espectacular el Eurobasket 2029.

El incendio del Palacio de Deportes destrozó el recinto el 28 de junio 2001, cuando se hacían unas reformas en la techumbre Jordi romeu

El nuevo Plan de Autoprotección del Movistar Arena, coordinado por el arquitecto y director del proyecto de adecuación del Palacio de Deportes, Enrique Hermoso, tiene que pasar varios trámites. El documento ya está redactado y entregado a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad, para que lo analicen y notifiquen sus puntos fuertes y débiles, si los tuviera. Una vez obtenido el visto bueno de los bomberos por ajustarse a la normativa vigente, será la Comunidad de Madrid la que tenga la última palabra para aprobar el plan y para que la instalación pueda obtener la licencia correspondiente. En el Movistar Arena calculan que el proyecto podría estar listo en cuestión de meses y el nuevo aforo plenamente disponible en la temporada de 2029. El Plan de Autoprotección se centra, sobre todo, en una mejora de las evacuaciones y en las respuestas rápidas y eficientes que puedan darse ante cualquier tipo de incidencia. La seguridad, según destacan los directivos del Movistar Arena, es siempre lo primero.

La presidenta Ayuso dio por hecho que el Plan cumplirá las exigencias de la normativa y el Movistar Arena será el recinto de mayor aforo de España. Durante la visita que realizó al recinto con motivo de su 20 aniversario, los responsables de la instalación explicaron que este espacio ya es referencia para los grandes conciertos y eventos internacionales, avalado por la tercera posición mundial que tiene en el ranking 'World 200 World Arenas' de la revista internacional Pollstar, en la que también se le reconoce como primer recinto de Europa en número de eventos celebrados y tickets vendidos. Otro dato que llama la atención: la Asociación de Promotores Musicales ha destacado este año a Madrid como capital musical con más de 186 millones de entradas vendidas de espectáculo musicales.

«El antiguo Palacio de Deportes es un icono en el mapa mundial de la música, el espectáculo y del deporte», destaca Ayuso

Ayuso también comprobó de primera mano las últimas innovaciones incorporadas en el recinto, como resultado de los más de 19 millones de euros invertidos desde la gestión de Impulsa Eventos e Instalaciones en 2014, que incluyen placas solares en la cubierta y la gestión completa del edificio con energías renovables. También hay iluminación led en toda la instalación, sistemas de seguridad con cámaras de última generación, capaces de captar con detalle lo que ocurre en cualquier esquina o asiento del recinto. Además cuenta con un sistema propio de monitorización de sonido e insonorización y un servicio de conectividad 5G milimétrica.

El aumento del aforo se producirá sobre todo en la pista, al pasar de 7.100 a 8.100 personas, y el resto se ganará en gradas

El Movistar Arena cerrará 2025 con un total de 230 eventos, de los cuales 157 son conciertos y 64 eventos deportivos. «Está joven y reluciente, y adaptado a los tiempos», destacaron Xavier Bartrolí y Manuel Saucedo. En 2024, la facturación por entradas vendidas para conciertos fue de 186,3 millones de euros. Barcelona se situó en segundo lugar, al facturar 113,4 millones y Sevilla, a continuación, con 43,2 millones. Valencia se quedó con 26,4 en cuarto lugar.

En cuanto al impacto laboral, en un evento trabajan unas 456 personas de media. En 2024, se contrataron 623.000 horas de trabajo, y se emplearon a más de 10.000 personas, muchas de ellas jóvenes. El 50 por ciento de las horas corresponde a personas entre 17 y 26 años (30 por ciento de hombres y 70 por ciento de mujeres). Son sobre todo informadores, azafatas y auxiliares. El 30 por ciento, entre 27 y 30 años (85 por ciento hombres y 15 por ciento mujeres). Son montadores, hacen carga y descarga y son ayudantes. Y el 20 por ciento, entre 31 y 45 años (70 por ciento hombres y 30 por ciento mujeres). Se dedican a la seguridad o a la limpieza, y otros son técnicos.

13.000 El complejo de Movistar Arena genera 13.000 empleados directos e indirectos, 456 de media por evento 577 El recinto deportivo y musical tuvo un impacto económico directo, indirecto e inducido en 2024 de 577 millones de euros 400 La seguridad es la prioridad absoluta en la instalación. Hay 400 cámaras de última generación, capaz de controlar cualquier rincón o asiento con el máximo detalle 70 por ciento En restauración la cerveza es la reina absoluta. Representa el 70 por ciento de las consumiciones. El agua, solo el 5 por ciento

En el apartado de seguridad, hay 400 cámaras de «ultimísima generación»., con una calidad «extrema». Se puede controlar absolutamente todo el recinto, todos los asientos, con el máximo detalle. Destaca la capacidad de salida de todo el público al acabar un concierto en cuestión de minutos. Hay más de 170 profesionales en cada evento cuidando la seguridad de los fans. El recinto tiene nueve bomberos propios y una UVI móvil, además de 13 médicos y personal sanitario.

En cuanto a la restauración, la reina absoluta es la cerveza. El 70 por ciento de lo que se consume es esa bebida. El 11 por ciento, comida y snacks. El 10 por ciento se queda en otro tipo de bebidas y solo el 5 por ciento corresponde al agua. El recinto tiene 45 palcos y cinco zonas vip, con un servicio de catering para 1.500 personas por evento.

Después de la visita al recinto que realizó junto al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano; el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, y otros representantes de los más importantes patrocinadores del complejo, como Mahou San Miguel y Endesa, Ayuso aprovechó, durante su intervención, para dedicar unas palabras a Joaquín Sabina, quien dos días antes había ofrecido su último concierto allí mismo, en el Movistar Arena. «Gracias maestro, por tanto», dijo la presidenta regional. Ya al terminar, fuera del acto, se preguntó a la presidenta regional por las últimas declaraciones de Pedro Sánchez y por la respuesta que le daría: «Le diría que viniera a divertirse al Movistar Arena», comentó Ayuso con humor.