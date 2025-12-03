Suscribete a
ABC Premium

El Palacio de Deportes crece para ser el más grande de España y acoger partidos de la NBA

El nuevo Plan de Autoprotección permitirá subir hasta las 20.008 localidades en conciertos y 15.000 en partidos de baloncesto

Madrid toma el relevo de Barcelona y el próximo año acogerá el mayor evento europeo del sector inmobiliario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Movistar Arena
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Movistar Arena EP
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Movistar Arena, conocido por todos los madrileños como el Palacio de Deportes de toda la vida, en la calle Goya de Madrid, cumple 20 años desde su restauración, después del incendio que sufrió en 2001 y que obligó prácticamente a reconstruirlo por completo ... y a situarlo, de paso, en el siglo XXI entre los mejores pabellones de Europa. Ahora celebra su aniversario por todo lo alto, con el anuncio de un aumento del aforo que le colocará en lo más alto del podio como el más grande de España y dispuesto a recibir nada menos que a la NBA en un futuro próximo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app