La Virgen de la Almudena procesiona por las personas vulnerables y en soledad

Cientos de personas han celebrado este domingo la festividad de su Patrona, que ha comenzado a las 11.00 horas con una solemne misa

Procesión de la Virgen de la Almudena
Procesión de la Virgen de la Almudena Isabel Permuy

Enia Gómez

Sobre un lecho de mantillas y flores reposa la ciudad. Desde bien temprano, la explanada de la catedral, colindante con el Patio de Armas, se iba colmando de deseos y súplicas. Madrileños y visitantes se arremolinaban en torno al templo, bajo un sol engañosamente primaveral, ... para escuchar la santa misa en honor a la Virgen de la Almudena. Presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, daba esta comienzo pasadas las once. Se sentaban las autoridades. Previamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió, tras su visita a la alfombra floral de la Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas, «prosperidad para todos y convivencia», así como atención para «las personas más vulnerables y las que se encuentran solas».

