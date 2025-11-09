La Virgen de la Almudena procesiona por las personas vulnerables y en soledad

Sobre un lecho de mantillas y flores reposa la ciudad. Desde bien temprano, la explanada de la catedral, colindante con el Patio de Armas, se iba colmando de deseos y súplicas. Madrileños y visitantes se arremolinaban en torno al templo, bajo un sol engañosamente primaveral, ... para escuchar la santa misa en honor a la Virgen de la Almudena. Presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, daba esta comienzo pasadas las once. Se sentaban las autoridades. Previamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió, tras su visita a la alfombra floral de la Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas, «prosperidad para todos y convivencia», así como atención para «las personas más vulnerables y las que se encuentran solas».

«Vemos las calles de Madrid llenas de gente con buenos sentimientos para celebrar lo que nos une, las tradiciones, la fe y sus raíces cristianas que nos han dado tanto a Madrid y a España», subrayó. Y poco tiempo después, con la liturgia ya empezada, una ambulancia del Summa se presentaba al lugar de la celebración para evacuarla y trasladarla al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras sufrir una fuerte gastroenteritis.

Se quedó al frente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que tras agradecer a la Virgen de la Almudena su «maternal protección» y «no dejarnos perder nunca la alegría», el primero de sus ruegos fue para las familias madrileñas, «primera escuela del amor y refugio donde aprendemos el valor de la vida». A continuación, pidió a la Patrona que «nos libre de disputas estériles que nos distraen de seguir trabajando por una ciudad más próspera, solidaria y justa» y recordó la obligación de «atender a los más débiles» que deben ser «el objeto preferencial de nuestros desvelos».

A las 12.53 horas, el repiqueteo jubiloso de las campanas marcó el inicio de la procesión, y la Virgen de la Almudena salió en dirección a la esquina que une el Patio de Armas con Bailén. Tras ella, los músicos de Unidad de Música Militar de la Dirección de Acuartelamiento (DIACU) del Ejército de Tierra. «En este día tan bueno, en el que hace sol», echó a andar el paso procesional. La Virgen avanzaba sobre las andas de la Hermandad de Jesús el Pobre, sostenida por los anderos de la misma cofradía. Con paso firme y devoto. Así recorría la Patrona de Madrid la calles Mayor, Santiago y Requena.

En ese momento, el mural de flores de la Almudena se colapsaba de ramos y promesas. Pasadas la 13.30 horas, regresaba la Almudena por la calle Bailén a la catedral, presidida por la banda Nuestro Señor Jesús el Pobre, en una celebración en la que «nunca se había visto a tantas personas como este año».