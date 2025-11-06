Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Junts registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes de Sánchez para bloquear la legislatura

Terror en las calles de Vallecas: una turba de más de 200 Bukaneros ataca con palos y bengalas a los ultras polacos del Lech Poznan

Los dos bandos se encontraron esta pasada medianoche a la altura del Metro de Buenos Aires, a menos de 500 metros del estadio del Rayo

'Turismo' neonazi en Vallecas por los partidos del EuroRayo

Batalla campal en las calles del barrio de Vallecas, esta noche
Batalla campal en las calles del barrio de Vallecas, esta noche abc
Aitor Santos Moya

Aitor Santos Moya

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A solo unas horas de que el euroRayo reciba en casa al Lech Poznan, un equipo polaco cuyos ultras (los denominados Terror Machine) tienen la dudosa fama de ser una de las hinchadas más temidas de Europa, las calles del barrio de Vallecas han sido ... escenario de una tremenda batalla campal. Más de 200 miembros de Bukaneros han salida a la caza de los radicales polacos, armados con palos y bengalas, y los han encontrado minutos antes de la medianoche a la altura del Metro de Buenos Aires, en plena avenida de la Albufera y a solo unos pasos del estadio franjirrojo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app