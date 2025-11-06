Terror en las calles de Vallecas: una turba de más de 200 Bukaneros ataca con palos y bengalas a los ultras polacos del Lech Poznan

A solo unas horas de que el euroRayo reciba en casa al Lech Poznan, un equipo polaco cuyos ultras (los denominados Terror Machine) tienen la dudosa fama de ser una de las hinchadas más temidas de Europa, las calles del barrio de Vallecas han sido ... escenario de una tremenda batalla campal. Más de 200 miembros de Bukaneros han salida a la caza de los radicales polacos, armados con palos y bengalas, y los han encontrado minutos antes de la medianoche a la altura del Metro de Buenos Aires, en plena avenida de la Albufera y a solo unos pasos del estadio franjirrojo.

En ese punto, alrededor de 350 individuos se han enzarzado en una descomunal reyerta, extendida por espacio de diez minutos, en la que ni siquiera la llegada de la Policía Nacional ha servido para disolver de inmediato a la turba. De hecho, los agentes se han visto obligados a efectuar varios disparos al aire para contener a la multitud, provocando la estampida de los contendientes. Los servicios de emergencia han recibido el primer aviso a las 23:52 horas, cuando numerosos vecinos se han asomado a las ventanas alertados por el estruendo registrado en la calle.

Un ultra de los Bukaneros, de 28 años y vecinos de Torrejón de Ardoz ha sido detenido; y un segundo, también del grupo madrileño, ha resultado herido por un fuerte golpe en la cabeza y otras contusiones. Los facultativos de Samur-Protección Civil lo han trasladado consciente al hospital, sin que su vida corriera peligro. El partido ha sido declarado de alto riesgo, una máxima que se aplica desde hace años a todos los encuentros de fútbol de competiciones europeas.

Noticia Relacionada La nueva violencia en el fútbol: los ultras se mudan a grupos modestos Aitor Santos Moya Los radicales madrileños se mezclan ahora con peñas de equipos más modestos ante la mayor presión de los agentes

Cabe recordar que el Rayo Vallecano tiene prohibido vender entradas visitantes en el campeonato doméstico al no cumplir con los requerimientos de seguridad marcados por la Liga, circunstancia que subsanaría si colocase una valla de separación entre esa parte de la grada y la destinada ya para el público general. Para esta noche (el partido se juega a las 21 horas) se espera la presencia de alrededor de mil seguidores del Lech Poznan, 200 de ellos de los Terror machine.

Horas después de producirse la refriega, el sindicato policial Jupol ha enviado una nota en la que critica duramente «la falta de previsión, planificación y responsabilidad» del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Según su versión, existía información previa sobre la convocatoria violenta difundida en redes, foros y canales de mensajería, pero no se tomaron medidas preventivas ni se desplegaron las Unidades de Intervención Policial necesarias. El sindicato considera «gravísimo» que los agentes tuvieran que enfrentar una situación de alto riesgo con medios insuficientes y acusa a Martín de priorizar intereses políticos sobre la seguridad ciudadana, exigiendo responsabilidades y una revisión urgente de los protocolos de actuación.