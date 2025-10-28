Suscribete a
ABC Premium

El servicio de Cercanías Guadalajara-Atocha-Chamartín permanecerá alterado tras el descarrilamiento del tren

La operativa para este martes se verá afectada en las líneas C-2, C-7 y C-8

Al menos seis heridos tras descarrilar un tren de Cercanías en la estación de San Fernando de Henares, en Madrid

El tren descarrilado
El tren descarrilado X/@PPMADRID

E. G.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El servicio de Cercanías entre las estaciones de Guadalajara, Atocha y Chamartín permanecerá alterado este martes tras el descarrilamiento de un tren en la estación de San Fernando de Henares, en el término municipal de Coslada, que este lunes ha dejado seis heridos leves. ... Como consecuencia de los trabajos de reparación en la infraestructura, la operativa para este martes se verá afectada en las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app