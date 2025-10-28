El servicio de Cercanías Guadalajara-Atocha-Chamartín permanecerá alterado tras el descarrilamiento del tren

El servicio de Cercanías entre las estaciones de Guadalajara, Atocha y Chamartín permanecerá alterado este martes tras el descarrilamiento de un tren en la estación de San Fernando de Henares, en el término municipal de Coslada, que este lunes ha dejado seis heridos leves. ... Como consecuencia de los trabajos de reparación en la infraestructura, la operativa para este martes se verá afectada en las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías.

En el servicio entre Guadalajara y Chamartín (ida y vuelta), se ofrecerá una frecuencia de un tren cada 15 minutos entre Guadalajara y San Fernando, con parada en todas las estaciones del trayecto. Desde San Fernando, el tren continuará directamente hasta Chamartín, realizando únicamente una parada en Fuente de la Mora, han apuntado desde Cercanías. En cuanto al servicio entre San Fernando y Atocha (ida y vuelta), entre las 6.30 y las 9.00 horas, la frecuencia será de seis minutos y, posteriormente, de 10 a 12 minutos.

Los hechos se produjeron a las 15.26 horas de ayer cuando el tren de Cercanías 21541 que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín (Línea C-2 de Cercanías) descarriló en la vía 1 en San Fernando de Henares, según indicaron fuentes de Renfe.

Por causas que están siendo investigadas, el convoy se salió del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja en la entrada a la estación, según apuntaron fuentes de Adif. Desde el 112 señalaron que el vagón que descarriló fue el quinto y último del tren.

Los servicios de emergencias atendieron a seis personas, todas ellas con pronóstico leve. Dos mujeres, una de 53 años y otra de unos 40, fueron evacuadas al Hospital del Henares, mientras que los otros cuatro viajeros fueron dados de alta en el lugar, según indicaron fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.