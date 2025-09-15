Los reinos de Taifas de la tasa de basuras en Madrid: cada municipio, a su manera

Desde abril, una normativa estatal y europea impone una tasa de basura para todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Cada municipio la está aplicando a su manera: unos en un recibo único anual; otros en entregas trimestrales; los hay que asociados al ... consumo de agua o teniendo en cuenta el número de residentes. Y hay incluso uno, Leganés, que de momento está estudiando la norma. Estos son algunos ejemplos de los particulares reinos de Taifas que se han creado en torno a la nueva tasa de basura.

Alcalá de Henares: con el recibo del agua

El nuevo impuesto llega el 1 de enero mediante un recibo bimensual junto con el del agua. El coste medio de esta nueva tasa es de unos 134 euros al año. El Gobierno local ha compensado este recibo, explican, «con importantes reducciones en el IBI, el impuesto de actividades económicas o la plusvalía».

Su cuantía se calcula con tres cuotas: una fija, según el suministro doméstico, comercial, industrial o de organismo oficial; una segunda variable, en función del consumo de agua mensual y tipo de suministro; y una cuota acorde a la ruta de recogida de residuos. Alcalá contempla bonificaciones del 50% en la cuota para quienes tengan la tarifa social. Y exenciones para los contribuyentes que realicen la gestión privada de los residuos.

Leganés: recaban información

Fuentes municipales de este ayuntamiento, que dirige Miguel Ángel Recuenco (PP), explican a ABC que «el Gobierno municipal sigue recabando información y documentación para valorar si procede implantar en Leganés la tasa de basuras«. En su opinión, »el Gobierno de España habla de aplicar esta normativa, pero no dice nada sobre no hacerlo. La directiva europea 2008/98 dispone que los estados miembros deben tomar medidas que incentiven un mayor reciclaje para bajar la contaminación, no habla de imponer una tasa«. Por eso, señalan que »hay una contradicción entre la Ley Estatal y la Directiva Europea. También hemos valorado los informes de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública. Establecen la inseguridad jurídica que suponía poner en marcha esta tasa y la litigiosidad que iba a suponer para los ayuntamientos«.

Fuenlabrada: a partir de julio

El Ayuntamiento de Fuenlabrada empezó a pasar esta tasa al cobro en periodo voluntario el 1 de julio. El cálculo de su cuantía se basa en una parte fija (el valor catastral) y otra variable (los empadronados en la vivienda). Calculan que serán unas 71.000 viviendas las afectadas. Hay bonificaciones del 30% por uso del punto limpio, de las que se han beneficiado un 65% de las viviendas incluidas en este impuesto. La inmensa mayoría de los bonificados (el 99%) pagan entre 66 y 103 euros. Es una tasa anual que se abona en un único recibo, aunque, si el contribuyente se acoge a los planes personalizados de pago, podrá fraccionarlo en dos o seis veces.

Getafe: contenedores inteligentes

Getafe inicia el cobro de la tasa de basuras este mes de septiembre y lo hace este año sin computar el primer trimestre, dado que la norma marca que la tasa entraba en vigor el 1 de abril. En este ayuntamiento, han instalado contenedores inteligentes que se utilizan mediante unas tarjetas adscritas a las viviendas. Las familias que reciclen mejor, utilizando su tarjeta al usar el contenedor, podrán disfrutar de bonificaciones que reducirán hasta un 47,6% la tasa de residuos. Este año se recopilarán los datos y en 2026 se aplicarán las bonificaciones: hasta el 55% para familias en riesgo de exclusión social; entre el 20% y el 40% para las numerosas; y hasta un 47,6% adicional para quienes reciclen correctamente envases ligeros, biorresiduos, papel y cartón. La tasa se calcula por el valor catastral de la vivienda (sin contar garajes ni trasteros) y el número de personas que viven en una casa. El coste medio será de 49 euros por habitante.

Alcorcón: en noviembre

La tasa de basuras se aplicará «de forma justa y progresiva en función de los valores catastrales y contará con diversas bonificaciones para las familias», explican en el consistorio de Alcorcón. Las primeras liquidaciones se enviarán en el mes de noviembre, con una única cuota anual –que podrá fraccionarse– y se calculará con una cuota fija en función del valor catastral y otra variable según las personas empadronadas en el inmueble. En el ayuntamiento calculan que el 78% de las viviendas tendrán una cuota fija de unos 113 euros. Hay establecidas diferentes bonificaciones.

Las Rozas: se cobra desde 2024

En el caso de Las Rozas, la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos de competencia local ya se cobra desde el año 2024. Lo hicieron siguiendo una orden del Ministerio de Hacienda que obligaba a su pago entre 2023 y 2024, explican.

Se emite un único recibo anual, pero, al igual que el resto de tributos periódicos, esta tasa puede abonarse en dos, cinco o nueve meses, con una bonificación de un 5% en el último recibo. La media, para una vivienda de 100 metros cuadrados, es de 65 euros al año. Una parte es una cuota fija (25 euros) y la otra variable, en función de la superficie construida, además de una cuota variable relativa al impuesto de vertido, en el caso de las viviendas. En usos industriales, de oficina, comercial o de ocio y hostelería, va de 50 a 100 euros.

San Sebastián de los Reyes: empezó en el año 2000

Según explicó a ABC Marcos Zurita, concejal de Economía, en San Sebastián de los Reyes tienen tasa de recogida de residuos desde el año 2000: «El Gobierno ha obligado a los ayuntamientos a imponer un tasazo con esta nueva ley. Sin embargo, no ofrece unos instrumentos para calcular esa tasa a todos los ayuntamientos de manera uniforme, sino que se ha trasladado la responsabilidad a los gobiernos municipales».

«La idea –añadió– es que el que más contamina más pague y que se cubra así el coste del servicio. Pero eso, ¿cómo se hace?». En la práctica, «cada uno está atendiendo un criterio distinto, lo que está provocando una situación de desigualdad», concluye.

Pozuelo de Alarcón: rutas de recogida

La tasa de recogida y tratamiento de residuos –que califican de «injusta»– se empezó a aplicar en Pozuelo el 1 de octubre de 2024, dos años y seis meses después de la aprobación de la ley estatal. El recibo medio, que correspondería a una vivienda de 90 metros cuadrados con cuatro empadronados, es de 112,71 euros. Se paga en un único recibo anual, aunque se puede fraccionar, con bonificación.

La cuota se calcula teniendo en cuenta los metros cuadrados de las viviendas y el peso de cada ruta de recogida de residuos. Y se establecen bonificaciones.

Valdemoro: pago semestral

La mayoría de vecinos de la localidad abonarán 159 euros de tasa. Esta es la cantidad que el Ayuntamiento contempla para las viviendas con un valor catastral de hasta 100.000 euros, el primero de los tres tramos establecidos para la tasa, en el que se encuentra aproximadamente el 60% de los inmuebles del municipio. El segundo tramo, hasta 200.000 euros, engloba a algo más del 30 por ciento, que deberá pagar 175 euros; y el tercer y último tramo, para viviendas de más de 200.000 euros, sólo cuenta con unos 40 o 50 inmuebles en Valdemoro, cuyos residentes abonarán 185 euros al año. La tasa de basuras se abonará de forma semestral en los mismos periodos de pago que el IBI.

Coslada: con rebaja en el IBI

La tasa se cobra por primera vez este año. El recibo medio es de 152 euros anuales. Y se calcula por el número de personas empadronadas en un hogar (el 55% del coste), los metros cuadrados de de la vivienda (el 25%) y el valor catastral (el 20%). Para compensar este nuevo tributo, se ha rebajado el IBI.

Majadahonda: los garajes no pagan

El coste medio aproximado de la tasa de basura en Majadahonda va a ser de 150 euros al año. Depende del valor catastral de la vivienda y de los metros cuadrados construidos, multiplicados por un coeficiente vinculado al catastro. Para una vivienda de unos 150.000-180.000 euros de valor catastral, la cuota fija será de 50 euros. Si tiene 120 metros cuadrados, por este criterio sumará otros 79,20 euros: el monto total del recibo será de 129,20 euros anuales. Los garajes, hasta 2,5 millones de euros de valor catastral, no pagan. Y Majadahonda no tiene en cuenta el número de personas que viven en la casa «para no penalizar a las familias numerosas», explican. Tienen también bonificaciones.

Boadilla del Monte: pesaje de residuos

En Boadilla, la tasa media supone 118 euros anuales por vivienda. No obstante, hay recibos de hasta 39 euros en determinadas zonas. El ayuntamiento ha dispuesto varias bonificaciones. En total, calculan, los hogares aportarán el 76% de la recaudación y el 24% restante corresponderá al tejido empresarial y otros usos no residenciales.

Para el cálculo, han realizado «muestreos de pesaje en puntos de recogida de residuos, de modo que cada vivienda, negocio o institución pague lo más ajustado a lo que realmente genera». Los recibos empezarán a llegar a finales de este año y se abonarán en un único pago.

Aranjuez: pago único anual

En esta localidad está previsto que se comience a cobrar la tasa de basura el último trimestre de 2025. El recibo medio será de 110,87 euros para viviendas y de 556,91 euros para inmuebles de uso no residencial. El cálculo repite la fórmula de parte fija por el valor catastral y variable según los residentes. Este municipio girará un único recibo anual a sus vecinos por este concepto.

San Fernando de Henares: línea de ayudas

En San Fernando, el recibo medio será de 150 euros por una vivienda de 80 metros. El consistorio ha puesto en marcha una línea de ayudas para aliviarlo. La tasa de basura se calcula en tres tramos, en función del valor catastral de cada inmueble. Van de unos 45,63 euros en el primero, a 136,89 euros en el último.

La tarifa final se consigue tomando este valor y otros dos variables, por metro cuadrado y otro por uso. La tasa se presentará en un único recibo este año, y en 2026 podrá fraccionarse.