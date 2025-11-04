Suscribete a
Miguel Ángel Rodríguez, el primero en declarar al reanudarse la sesión a las 15.30 horas

Prisión provisional y sin fianza para el joven de 20 años detenido por disparar en la cara a su pareja en Leganés

El arrestado será investigado inicialmente por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de socorro

Detenido el novio de la chica que recibió un disparo en la cara en Leganés: «Encontramos una pistola en la calle y jugamos con ella»

Juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso, en directo: última hora de la segunda jornada

El Summa, en el lugar de los hechos comunidad

La magistrada titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Leganés ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven, un español de origen latino de 20 años, detenido como presunto autor del disparo ... que hirió en la cara a una joven de 21 años el pasado sábado en Leganés.

