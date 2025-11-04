Prisión provisional y sin fianza para el joven de 20 años detenido por disparar en la cara a su pareja en Leganés

La magistrada titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Leganés ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven, un español de origen latino de 20 años, detenido como presunto autor del disparo ... que hirió en la cara a una joven de 21 años el pasado sábado en Leganés.

El arrestado, que fue puesto a disposición judicial en la tarde de ayer por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, será investigado inicialmente por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de socorro. No obstante, la calificación jurídica de los hechos podría modificarse a medida que avance la instrucción y se practiquen nuevas diligencias.

Tras la comparecencia judicial en la que se acordó su ingreso en prisión, el joven fue trasladado al centro penitenciario de Alcalá de Henares.

Todo ocurrió a primera hora de la mañana del pasado sábado. Una joven de 21 años fue hallada en la vía pública, en un parking cercano a la Cubierta, con un tiro en la cara. Según pudo saber ABC, el joven explicó que todo comenzó cuando, sobre las siete de la mañana, su pareja y él encontraron por la calle una caja. La abrieron y vieron que había una pistola dentro. Se trata de un arma simulada pero que está modificada para detonar, como las 'chilenas' que utilizan los miembros de bandas latinas. El arrestado no pertenece a ninguna de estas organizaciones criminales, detallaron fuentes del caso.

Se la llevaron y subieron al domicilio del sospechoso, quien narró: «Nos pusimos a jugar con ella y le disparé en la cara», de manera accidental, según su versión. La bala le entró por una mejilla y le salió por el oído. Asustado, en vez de socorrerla, la bajó a la calle y la dejó allí, a su suerte. Alguien llamó al 112 al encontrarla en estado grave. En estos momentos, la víctima se recupera en el hospital de sus heridas.