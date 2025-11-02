Suscribete a
Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

Detenido el novio de la chica que recibió un disparo en la cara en Leganés: «Encontramos una pistola en la calle y jugamos con ella»

El Grupo VI de Homicidios de Madrid ha detenido al joven, de 20 años, que abandonó a su pareja en la calle malherida y escondió el arma entre arbustos

Disparan en la cara a una mujer de 21 años en un parking próximo a la Cubierta de Leganés

El Summa, en el lugar de los hechos
El Summa, en el lugar de los hechos

Carlos Hidalgo y Aitor Santos Moya

La Policía Nacional ha esclarecido el extraño suceso ocurrido este sábado a primera hora de la mañana en Leganés. Una joven de 21 años fue hallada en la vía pública, en un parking cercano a la Cubierta, con un tiro en la cara. ... La víctima se recupera en el hospital de sus heridas.

