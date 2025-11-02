Detenido el novio de la chica que recibió un disparo en la cara en Leganés: «Encontramos una pistola en la calle y jugamos con ella»

La Policía Nacional ha esclarecido el extraño suceso ocurrido este sábado a primera hora de la mañana en Leganés. Una joven de 21 años fue hallada en la vía pública, en un parking cercano a la Cubierta, con un tiro en la cara. ... La víctima se recupera en el hospital de sus heridas.

Según ha podido saber ABC, el Grupo VI de Homicidios ha detenido al novio de la chica, un español de origen latino de 20 años, como presunto autor de la agresión, que a punto estuvo de ser mortal.

Ha explicado que todo comenzó cuando, sobre las siete de la mañana, encontraron por la calle una caja. La abrieron y vieron que había una pistola dentro. Se trata de un arma simulada pero que está modificada para detonar, como las 'chilenas' que utilizan los miembros de bandas latinas. El arrestado no pertenece a ninguna de estas organizaciones criminales, detallan fuentes del caso.

Se la llevaron y subieron al domicilio del sospechoso, quien narró: «Nos pusimos a jugar con ella y le disparé en la cara», de manera accidental, según su versión. La bala le entró por una mejilla y le salió por el oído. Asustado, en vez de socorrerla, la bajó a la calle y la dejó allí, a su suerte. Alguien llamó al 112 al encontrarla en estado grave. El Summa-112 la estabilizó y trasladó al hospital.

El sujeto regresó a su vivienda, y se escondió. La noticia salió a la luz en los medios poco después y, ayer por la tarde, el joven se personó en la comisaría de Leganés con un familiar, para relatar lo sucedido. Los agentes acudieron al piso y practicaron un registro, quedando detenido. En el portal había restos de sangre. También recuperaron el arma, que está siendo analizada por los expertos en balística de la Brigada de Policía Científica de Madrid.

Ahora, los investigadores tratan de averiguar si el relato del delincuente confeso es real en toda su extensión o hay aristas que ha cambiado y omitido para eliminar responsabilidades sobre él mismo.