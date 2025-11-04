Detenido un hombre tras amenazar con volar su edificio en Usera, enfrentarse con cuchillos a la Policía y dejar intoxicados a 14 agentes

Un hombre, español de 40 años, fue detenido en la noche del pasado domingo después de intentar prender fuego a su vivienda, ubicada en el número 7 de la calle Rutilo, en Usera. Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del 2 de ... noviembre, cuando varios vecinos alertaron a la Policía Nacional al observar que el individuo, desde una ventana de un cuarto piso, manifestaba haber abierto el gas y amenazaba con incendiar la casa.

A su llegada, las patrullas policiales, así como facultativos del Samur-Protección Civil, comprobaron que el hombre había comenzado a quemar enseres en el interior del domicilio y que sostenía varios cuchillos en las manos, con los que se mostraba agresivo y desafiante. Ante la gravedad de la situación, se requirió la intervención de la Unidad de Intervención Policial (UIP), cuyos agentes accedieron al interior de la vivienda para reducir al individuo y asegurar la zona.

Según explican fuentes policiales, durante la intervención, catorce agentes antidisturbios resultaron intoxicados por inhalación de humo y tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales para recibir asistencia médica. Varias dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también se desplazaron hasta el lugar, sofocaron el incendio y cortaron el suministro de gas para evitar una posible explosión.

El hombre fue detenido y trasladado a un hospital para su valoración médica. Se le imputan los delitos de incendio, atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia. La rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que las llamas se propagaran al resto del edificio.