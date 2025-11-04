Suscribete a
ABC Premium
Directo
Declara la responsable de comunicación de la Fiscalía en la segunda jornada del juicio a García Ortiz

Detenido un hombre tras amenazar con volar su edificio en Usera, enfrentarse con cuchillos a la Policía y dejar intoxicados a 14 agentes

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del pasado 2 de noviembre en el número 7 de la calle Rutilo

Detenido el cabecilla de un narcolocal en Leganés por violar a una joven de 22 años: «La vimos desnuda en la calle»

Agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo
Agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo tania sieira

E. Gómez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre, español de 40 años, fue detenido en la noche del pasado domingo después de intentar prender fuego a su vivienda, ubicada en el número 7 de la calle Rutilo, en Usera. Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del 2 de ... noviembre, cuando varios vecinos alertaron a la Policía Nacional al observar que el individuo, desde una ventana de un cuarto piso, manifestaba haber abierto el gas y amenazaba con incendiar la casa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app