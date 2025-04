Polémica en Chamberí por bautizar a una sala del Centro Cultural Galileo con el nombre de Mario Vaquerizo

Una de las salas de ensayo del centro cultural Galileo llevará finalmente el nombre de Mario Vaquerizo. El Pleno de Chamberí aprobó ayer, con los votos de PP y Vox, la proposición de los populares, que consideran que el líder de las Nancys Rubias merece este homenaje porque «ha representado durante muchos años los valores de la música», resumió el concejal-presidente del distrito, Jaime González Taboada. Esta decisión ha chocado con la oposición frontal del PSOE y Más Madrid, que consideran, respectivamente, que Mario Vaquerizo no tiene vinculación con el barrio y que el PP está «inflando egos de un personaje».

En un encendido debate, Jaime González Taboada afeó su actitud quienes únicamente se fijan «en el color de la papeleta que se mete en las urnas». «Yo a este señor no le he preguntado nunca lo que vota, como tampoco a los grupos musicales que han venido a las fiestas», respondió a la izquierda. «Para nosotros será un honor decir a todos los vecinos de Chamberí que una persona de la trayectoria, de la personalidad y con la carrera musical de Mario Vaquerizo va a tener esta sala», ha continuado Taboada.

Por su parte, la portavoz de Vox en Chamberí, Gema Aqueveque, aseguró que tanto la proposición como el propio Vaquerizo son transgresores, y criticó también la hipocresía del PSOE, que centró sus críticas en el «fraude de ley» que supone esta decisión, pues según José Ignacio Prieto García, «cuando se le pone una placa a una persona que está viva es excepcional y tiene que ser en base no solo a su larga trayectoria, como aquí indica el PP, sino a su relevante trayectoria«. »En este mismo pleno el PSOE propuso poner el nombre de Jenny Hermoso al polideportivo«, subrayó Aqueveque.

«Mario Vaquerizo, además de no tener vinculación con el distrito de Chamberí, no tiene una relevancia», ha argumentado, para desechar las palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que le presentó como «referencia en la Movida madrileña». «Pues con seis años que debía de tener no sé qué referencia sería...», ha ironizado. «Alaska podía haber sido el nombre pero hay un problema, que es mujer y aquí la derecha...», espetó a los 'populares'.

Por su parte, la concejala de Más Madrid Sara Ladra criticó que el alcalde «no para de inflarle el bolsillo y ahora el ego a este personaje«, pues el consistorio ya pagó al líder de las Nancys Rubias »15.000 euros en las fiestas de Moratalaz, 54.300 euros a su grupo en Fitur 2023, 25.000 euros por tocar en las fiestas de San Isidro 2024 o 30.000 euros por el concierto en las fiestas de San Antonio de la Florida« Esto es, »más de 115.000 euros solo en la ciudad de Madrid, y ahora una placa para una sala de ensayo«.

«Ni Marisa Paredes, ni Jenny Hermoso, ni Almudena Grandes»

Además, Ladra señaló que echa en falta reconocimientos en el distrito a mujeres ilustres. «Se negaron a nombrar la Sala Verde de los Teatros del Canal como sala Marisa Paredes. Se negaron también a dedicar el nombre de Almudena Grandes al parque ubicado sobre el Tercer Depósito del Canal, el parque Santander. Se negaron a nombrar el polideportivo de Cea Bermúdez con el nombre de Jenny Hermoso. Ni Marisa Paredes, ni Jenny Hermoso, ni Almudena Grandes, pero Mario Vaquerizo, sí», lamentó, criticando el «desprecio» al talento del distrito al que sí están vinculados artistas como James Rhodes, Joel López, Ariel Roth o Paloma San Basilio.

En su opinión, la vinculación de Vaquerizo con el distrito «se resume en tomarse un vermú en Olavide mientras este Ayuntamiento dejó morir la Escuela de Música La Popular, una escuela que no aparece ni en las alfombras rojas ni en 'El hormiguero' ni tampoco le hace la pelota al PP de Ayuso».

Para concluir, González Taboada instó a los concejales a «no ningunear la figura de un artista madrileño, de una persona que es un ejemplo para la gente joven, que la gente lo pasa bien, que van a sus conciertos y lo disfrutan». Eso no significa «menospreciar la figura de una grande como Marisa Paredes o de una grandísima escritora como Almudena Grandes, pero es que de lo que se está hablando es de una sala de ensayo de un centro cultural que mide 59 metros cuadrados».