La plaza mayor de Villaverde se amplía al conectarse con más zonas verdes y 30 pisos de uso residencial

El Ayuntamiento de Madrid da el primer paso para reurbanizar este enclave y conectarlo con la plazoleta

Villaverde, la cercanía de lo lejano

La recreación de la reforma de la parcela privada
La recreación de la reforma de la parcela privada
Belén Sarriá

Casi dos años después de que la plaza mayor de Villaverde estrenara su nueva imagen, los vecinos verán cómo el entorno vuelve a transformarse. Este jueves, el Gobierno municipal ha dado el primer paso para poner en marcha el proyecto de reurbanización de la parcela ... privada situada junto a esta plaza central que, por tanto, también se ampliará.

