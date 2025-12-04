La plaza mayor de Villaverde se amplía al conectarse con más zonas verdes y 30 pisos de uso residencial

Casi dos años después de que la plaza mayor de Villaverde estrenara su nueva imagen, los vecinos verán cómo el entorno vuelve a transformarse. Este jueves, el Gobierno municipal ha dado el primer paso para poner en marcha el proyecto de reurbanización de la parcela ... privada situada junto a esta plaza central que, por tanto, también se ampliará.

La actuación prevé la creación de cerca de 1.000 metros cuadrados de zonas verdes y la construcción de dos nuevos edificios residenciales con una treintena de viviendas. Estos inmuebles incluirán además dos locales comerciales, plazas de garaje y una parcela destinada al uso vecinal. Es decir, tal y como ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, «donde ahora hay un hueco y un espacio que no ocupan los vecinos», se transformará en zonas ajardinadas y estanciales y nuevas viviendas.

De este modo, se trata de un nuevo proyecto de urbanización que financiará Fun Business S. L. en su parcela privada, aunque bajo la supervisión del área de Obras y Equipamientos, y que mejorará la plaza mayor al conectarse con esta. De este modo, la nueva zona verde conectará la plaza con la plazoleta existente en la intersección de las calles Albino Hernández Lázaro, La Plata y Covachuelas. En total, se actuará en una superficie de 2.974 metros cuadrados, de los que 927 metros cuadrados corresponderán a zonas verdes.

La Junta de Gobierno ha dado su aprobación inicial al proyecto, que aún tiene que pasar por la luz verde definitiva. Será entonces cuando el área de Obras y Equipamientos dé una aproximación sobre el inicio y la estimación del fin de los trabajos. Lo que sí garantiza es que el proyecto "respetará las características arquitectónicas tradicionales, incorporando mejoras de habitabilidad y criterios de sostenibilidad como cubiertas verdes, drenajes sostenibles, vegetación autóctona y zonas de sombra" y todo ello "con los objetivos de promover espacios de encuentro entre los vecinos y revitalizar el comercio de la zona".