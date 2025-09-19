Persecución y tiroteo en Retiro: un hombre intenta embestir a la Policía tras robar una furgoneta en Puente de Vallecas

En la noche del 17 de septiembre, a las 23.15 horas, agentes de la Policía Nacional fueron requeridos en el distrito de Puente de Vallecas después de que un vecino denunciara el robo de su furgoneta.

El vehículo sustraído fue localizado poco después en el distrito de Retiro, donde una patrulla trató de interceptarlo. En ese momento, el conductor, un varón español de 57 años, intentó arrollar a los agentes, que tuvieron que efectuar tres disparos contra el vehículo para evitar ser embestidos.

El sospechoso consiguió huir momentáneamente de la zona, aunque finalmente fue detenido en las inmediaciones de la calle Cruz del Sur, en el barrio La Estrella, como presunto autor de varios delitos: robo y hurto de uso de vehículo, atentado contra agente de la autoridad y contra la seguridad vial.

Finalmente, la furgoneta robada fue recuperada por la Policía.