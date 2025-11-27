Suscribete a
ABC Premium

El municipio de Madrid que compite con Vigo para tener la mejor Navidad: parque temático y un despliegue impresionante de luces LED

A las afueras de la capital también hay buenas opciones para disfrutar de esta época especial del año

Mapa de luces de Navidad en Madrid 2025: calles donde están puestas y cómo son

Jorge Rey alerta del tiempo que hará en diciembre y Navidad en España según las Cabañuelas

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

El municipio de Madrid que compite con Vigo para tener la mejor Navidad: parque temático y un despliegue impresionante de luces LED
El municipio de Madrid que compite con Vigo para tener la mejor Navidad: parque temático y un despliegue impresionante de luces LED EP
Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Madrid vivió el pasado sábado en la plaza de Cibeles el encendido de las luces de Navidad. El evento que supuso el inicio simbólico del periodo navideño en la capital congregó a varias decenas de miles de personas y contó con música en ... directo a cargo de Pablo López.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app