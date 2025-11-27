El municipio de Madrid que compite con Vigo para tener la mejor Navidad: parque temático y un despliegue impresionante de luces LED

Madrid vivió el pasado sábado en la plaza de Cibeles el encendido de las luces de Navidad. El evento que supuso el inicio simbólico del periodo navideño en la capital congregó a varias decenas de miles de personas y contó con música en ... directo a cargo de Pablo López.

El alumbrado navideño estará disponible en Madrid hasta el 6 de enero. Misma fecha que en muchos lugares del país, al considerarse el día de Reyes como el final de las fiestas navideñas.

Uno de esos muchos municipios que también cuentan con decorado propio de esta época del año es Torrejón de Ardoz. Esta localidad, a poco más de 20 kilómetros de Madrid, ya ha iluminado sus calles con alumbrado navideño incluso antes que la capital.

Porque el acto oficial de inauguración y encendido del parque Mágicas Navidades, en el Recinto Ferial de la localidad torrejonera, fue el viernes 21 de noviembre, si bien abrió sus puertas una semana antes, el día 15. Y no lo hizo en la fecha inicialmente estipulada, el 14 de noviembre, por condiciones meteorológicas adversas.

Se podría catalogar a Torrejón de Ardoz como 'la Vigo de Madrid', tanto por su espectacular despliegue navideño como por su antelación en la ambientación de la Navidad en sus calles.

El parque temático de Torrejón de Ardoz

Se trata de 100.000 metros cuadrados dedicados a la Navidad que convierten al parque Mágicas Navidades de manera indiscutible en el espacio temático navideño más grande de España.

Además de su tamaño, destaca la cantidad de experiencias que se pueden disfrutar en Torrejón, entre las que se encuentran numerosas actividades, con atracciones, pista de hielo o un mercado navideño, a espectáculos plagados de luces o música en directo. Todo ello en un horario entre las 17:00 y las 00:00 horas del 20 de noviembre al 6 de enero.

Uno de sus principales puntos de interés es, sin ninguna duda, su espectacular iluminación LED, con miles de luces que cubren el recinto para crear un ambiente mágico y festivo. Entre las atracciones iluminadas están la Puerta Mágica con un videomapping de 1.000 metros cuadrados, una gran noria iluminada de 42 metros de altura, un Bosque de Estrellas lleno de luces, además de múltiples espectáculos y decoraciones que incluyen hilos de LED en las farolas y arcos luminosos en las calles principales de la localidad.

Cómo llegar al parque temático Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz

El espacio Mágicas Navidades instalado en Torrejón de Ardoz se encuentra en el Recinto Ferial del municipio, en la Avenida de la Luna y Plaza de España s/n, a escasos metros de la estación de Cercanías Renfe, perteneciente a las líneas C-2 y C-7.

Desde el centro de Madrid se tarda alrededor de unos 30 minutos. Otras alternativas para llegar al parque temático pasan por los autobuses interurbanos, con líneas como la 224 o 224A, con salida desde Avenida de América.