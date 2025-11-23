Suscribete a
ABC Premium

Mapa de luces de Navidad en Madrid 2025: calles donde están puestas y cómo son

La ciudad se engalana para recibir las fiestas y apuesta por novedades en sus luminosos a la vez que mantiene los clásicos en la decoración

Los mejores planes que hacer en Madrid este fin de semana: del encendido navideño con Pablo López al mayor mercado vintage

Mapa de luces de Navidad en Madrid 2025: calles donde están puestas y cómo son
Mapa de luces de Navidad en Madrid 2025: calles donde están puestas y cómo son ABC
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las luces de Navidad de Madrid se encendieron este sábado, señal de que las fiestas están muy cerca y la capital se engalana para recibir esta época del año.

El acto oficial del se celebró en la plaza de Cibeles y el encargado ... de hacerlo fue el piloto Carlos Sainz. También estuvo presente Pablo López, que ofreció un concierto a los asistentes. Además, estos pudieron disfrutar de un videomapping sobre la fachada del Palacio. Miles de personas se congregaron para dar la bienvenida a las fiestas y durante el próximo mes y medio numerosos visitantes se acercarán hasta el centro de la ciudad para disfrutar del alumbrado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app