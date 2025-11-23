Mapa de luces de Navidad en Madrid 2025: calles donde están puestas y cómo son

Las luces de Navidad de Madrid se encendieron este sábado, señal de que las fiestas están muy cerca y la capital se engalana para recibir esta época del año.

El acto oficial del se celebró en la plaza de Cibeles y el encargado ... de hacerlo fue el piloto Carlos Sainz. También estuvo presente Pablo López, que ofreció un concierto a los asistentes. Además, estos pudieron disfrutar de un videomapping sobre la fachada del Palacio. Miles de personas se congregaron para dar la bienvenida a las fiestas y durante el próximo mes y medio numerosos visitantes se acercarán hasta el centro de la ciudad para disfrutar del alumbrado.

Así son las luces de Navidad de Madrid 2025

Madrid se ha iluminado en más de 240 puntos de la capital repartidos en los 21 distritos. En total son 7.134 cadenetas y 126 cerezos luminosos, 13 grandes abetos y otros motivos navideños y más de 13 millones de bombillas LED de alta eficiencia energética. Asimismo, en el acto del encendido los asistentes disfrutarán de un 'videomapping' en la fachada del Palacio de Cibeles.

Gracias a esta iluminación navideña se busca también revitalizar el comercio, la hostelería y el turismo, al tiempo que permite dar un agradable paseo por las calles más emblemáticas de la capital decoradas especialmente para la ocasión.

Así será el alumbrado de Navidad en Madrid 7.134 cadenetas y 126 cerezos luminosos

13 grandes abetos y otros motivos navideños

Más de 13 millones de bombillas LED de alta eficiencia energética

Las luces se encenderán cada día hasta el final de las fiestas a las 18:00 horas. Los horarios se extenderán en función del día de la semana y habrá días señalados en los que se enciendan durante más tiempo.

Horario para ver las luces de Navidad en Madrid De domingo a jueves: 18:00 – 00:00 horas

Viernes y sábados: 18:00 – 01:00 horas

7 de diciembre: 18:00 – 01:00 horas

24 de diciembre y 5 de enero: 18:00 – 03:00 horas

31 de diciembre: 18:00 – 06:00 horas

Nuevas luces y clásicos icónicos adornan la ciudad

La ciudad estrena algunas novedades en su iluminación navideña, pero también continuarán algunos clásicos que ya forman parte del paisaje de la capital durante las fiestas.

La Gran Vía, una de las calles más emblemáticas, estrena nuevo alumbrado. Unos copps de nieve recreados según su estructura molecular real con destellos en blanco frío y cálido adornarán la arteria madrileña gracias a las más de 300.000 luces LED que se emplearán. La calle Goya también estrena un nuevo concepto gracias a unos arcos de luz que recrean la sensación de un cálido nuevo amanecer.

Uno de los puntos más elegantes: en el cruce entre las calles Alcalá y Gran Vía, frente al edificio Metrópolis, vuelve a instalarse un gran abeto de 22 metros. Estará adornado con 654 bolas en color azul y una estrella luminosa.

La vela transitable de Nuevos Ministerios, los ángeles luminosos de la Plaza de Carlos V, el Niño Jesús luminoso en el Puente de Ventas, la bola luminosa entre Bailén y plaza de España o la Menina luminosa en el paseo del Prado son algunas de las decoraciones típicas de Madrid que han vuelto a instarlarse este año y que son puntos imprescindibles en el paseo por el centro de la ciudad durante estas fechas.

El mapa de las luces de Navidad en Madrid

Las luces de Navidad en Madrid iluminarán la recta final de 2025 y el principio de 2026. A continuación, en el mapa interativo podrás descubrir los puntos más interesantes para planificar tu ruta por las calles de la capital.

Pinchando sobre cada estrella aparecerá una descripción de la decoración en esa zona junto con, en algunos casos, una fotografía.

Las otras luces en la ciudad de Madrid: diseñadores de moda y niños

Las luces de Madrid también cuentan con diseños más especiales. La colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) sigue adelante y este año tres nuevos diseñadores dejarán su impronta en las calles de la capital. Pablo Erroz presenta su propuesta en Chueca y no solo se encuentra en la plaza sino que se expande hacia la calle Gravina. Isabel Sanchís reinterpreta un tradicional abeto en San Juan de la Cruz apostando por una versión más geométrica. Oteyza transformará la calle Montera en un pequeño teatro de figuras en movimiento.

Estos tres diseñadores se suman a otros como Devota & Lomba, Andrés Sardá, Duyos, Juan Vidal, Teresa Helbig, Moisés Nieto, Helena Rohner, Roberto Verino, García Madrid, Marta Rota para Tot-Hom, Pedro del Hierro, Ulises Mérida o Juana Martín que desde el año 2020 han participado en la iniciativa.

Seis niños de primero y segundo de primaria también dejarán su huella en las calles iluminadas por segundo año consecutivo. Los dibujos ganadores del concurso escolar se harán realidad e iluminarán algunas de las calles de la capital.

Otros planes en Madrid durante la Navidad

Además de disfrutar de las luces, la ciudad ofrece otras opciones también con la magia de la Navidad ya presente. A la capital vuelven durante las próximas semanas algunos mercadillos navideños como el de la plaza Mayor o el de Nuevos Ministerio.

Asimismo, además de las luces, también habrá belenes figurativos en las puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente, además del viaducto de Segovia.

Los más pequeños pueden disfrutar también de Cortylandia durnate todos los días en varios horarios de mañana y a las 19:00 horas. Como es habitual, los madrileños también podrán patinar sobre hielo en las pistas que se instalarán en algunas plazas.