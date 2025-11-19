Los menores en cuidados paliativos tendrán su primer centro en Madrid en septiembre de 2026

El mismo día en que a un menor se le diagnostica una enfermedad incurable comienza una larga agonía: jornadas de dolor, incertidumbre y estupor que sacuden al paciente y a su familia. Hoy existen salas especializadas dentro de los hospitales para atender estos casos, pero ... hasta ahora no había en España un centro dedicado en exclusiva al cuidado y al descanso de estos niños, como sí ocurre en las residencias de ancianos de todo el mundo o, más cerca, en los recursos específicos para paralíticos en Toledo.

De esa carencia nació la idea de crear desde cero el primer hospital sociosanitario de Madrid, un espacio concebido para que «los niños que no pueden curarse vivan acompañados, cuidados y atendidos como necesitan, y para que sus familias se sientan sostenidas en cada etapa del proceso». Son las palabras de Mónica Cantón de Celi, la directora general de la Fundación porqueViven, la entidad que se encargará de gestionar el primer centro de España que abrirá sus puertas en septiembre de 2026.

La máxima responsable se ha acercado este miércoles a la parcela de 15.000 metros cuadrados situado en San Blas y cedida por el Ayuntamiento de Madrid durante 75 años, donde las excavadoras trabajan sin descanso desde el pasado mes de julio. Desde ahí ha dado a conocer la fecha de apertura para el próximo verano y los avances del proyecto, financiado íntegramente por la Fundación Amancio Ortega.

El centro tendrá una capacidad suficiente para atender hasta 1.400 enfermos menores de edad, gracias al acompañamiento de un centenar de profesionales, 400 voluntarios. Asimismo, se proporcionará atención psicológica, salas de terapia para usuarios internos y externos, incluyendo fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia y terapia acuática en piscina, además de biblioteca y sala de juegos.

Una de las claves del enclave es un centro de día donde los niños pueden bien descansar en camas o participar en el aula de integración que se ofrece a quienes aún no se encuentran en estado grave. Además, en estos centros se permite a los progenitores conciliar con el trabajo o tener una zona de "respiro familiar" donde podrán dejar durante un tiempo corto al niño para que lo cuiden y puedan realizar otras tareas o descansar.

Por otro, está el jardín, al que tendrán acceso las habitaciones. En definitiva, zonas verdes para disfrutar del aire libre de unos 5.000 metros cuadrados del total de 10.000 m2 que tiene la parcela.