Los menores en cuidados paliativos tendrán su primer centro en Madrid en septiembre de 2026

El hospital sociosanitario ubicado en San Blas atenderá a 1.400 niños con enfermedades incurables y a sus familias. Contará con un amplio jardín y un centro de día

Recreación del proyecto del nuevo hospital de cuidados paliativos de Madrid.
Recreación del proyecto del nuevo hospital de cuidados paliativos de Madrid. ABC
Belén Sarriá

El mismo día en que a un menor se le diagnostica una enfermedad incurable comienza una larga agonía: jornadas de dolor, incertidumbre y estupor que sacuden al paciente y a su familia. Hoy existen salas especializadas dentro de los hospitales para atender estos casos, pero ... hasta ahora no había en España un centro dedicado en exclusiva al cuidado y al descanso de estos niños, como sí ocurre en las residencias de ancianos de todo el mundo o, más cerca, en los recursos específicos para paralíticos en Toledo.

