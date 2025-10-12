Suscribete a
Madrid y un memo machista

Bajo Cielo

Esta mujer estaba haciéndolo mejor que cualquier conductor y, sin embargo, cuando la paré, estaba convencido de que me había mirado un tuerto

El 60% de las taxistas se ha sentido discriminada y con miedo por el hecho de ser mujer

Un taxi, circulando por el centro de Madrid
Alfonso J. Ussía

Madrid

El otro día llegaba tarde a un sitio. En Madrid es habitual, y más en estos tiempos, pues la ciudad está tumbada permanentemente en la sala de operaciones. Decidí parar un taxi con la esperanza de engañar al reloj y acortar el retraso. Levanté ... la mano, deteniendo al primero que iba libre y, zas: conducía una mujer. Dudé en bajar la mano, aunque ya era tarde. Me retrasaré más, pensé. Si hubiese sido un hombre, me ayudaría. No tengo nada que hacer, barrunté. Hay profesiones para las que aflora un sentimiento machista casi de forma intrínseca. En los partidos de fútbol me pasa. Como también me ocurre (y de esto no me había dado cuenta hasta hoy) en los taxis.

