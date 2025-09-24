Madrid convoca el Observatorio regional de violencia sobre la mujer para saber cuántas madrileñas han sido perjudicadas por las pulseras antimaltrato

La Comunidad de Madrid convocará el próximo lunes de forma extraordinaria el Observatorio Regional de Violencia sobre la Mujer por la gestión de las pulseras antimaltrato por parte del Gobierno central. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional quiere tener información concreta ... sobre cómo pueden haber afectado las deficiencias técnicas en las pulseras y se la va a pedir al Gobierno central, que según él «lo ha estado ocultando».

En la reunión se va a intentar averiguar «cuántas mujeres se han quedado sin la protección que necesitaban, cuántos procesos judiciales se han visto comprometidos, y saber cuántos maltratadores se han beneficiado de esta cadena de errores», ha explicado el portavoz.

Además, ante estos hechos tan «graves», García Martín ha trasladado que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid exigen al Gobierno de Pedro Sánchez «que asuma sus responsabilidades, que pida perdón a las víctimas y que garantice una auditoría independiente que esclarezca lo ocurrido».

También, ha exigido a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la que fue ministra de esta cartera, Irene Montero, que «pidan perdón» a las víctimas y «dimitan de todos sus cargos actuales y abandonen la política» por «el grave daño que han hecho a todas las mujeres».