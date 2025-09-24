Suscribete a
ABC Premium

Madrid convoca el Observatorio regional de violencia sobre la mujer para saber cuántas madrileñas han sido perjudicadas por las pulseras antimaltrato

Pedirán información al Gobierno central sobre los casos judiciales que se han visto afectados por el mal funcionamiento de estos dispositivos

Cómo funcionan las pulseras antimaltrato que protegen a más de 4.500 mujeres de sus agresores

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles en el Congreso
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles en el Congreso EFE
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comunidad de Madrid convocará el próximo lunes de forma extraordinaria el Observatorio Regional de Violencia sobre la Mujer por la gestión de las pulseras antimaltrato por parte del Gobierno central. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional quiere tener información concreta ... sobre cómo pueden haber afectado las deficiencias técnicas en las pulseras y se la va a pedir al Gobierno central, que según él «lo ha estado ocultando».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app