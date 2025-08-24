Suscribete a
ABC Premium

Lucrecia: «Celia Cruz y yo nos fundimos como amigas y comadres»

La cantante cubana rinde a homenaje a su legendaria compatriota para cerrar los Veranos de la Villa

Los Conciertos de la Muralla, un refrescante cóctel de músicas

La cantante Lucrecia, durante un concierto de homenaje a Celia Cruz
La cantante Lucrecia, durante un concierto de homenaje a Celia Cruz abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este año, el broche de oro de Veranos de la Villa lleg hoy en el auditorio Pilar García Peña (Parque Pinar del Rey), con el gran homenaje ‘Celia Vive-Tributo a Celia Cruz’ en el centenario de su nacimiento. La artista cubana Lucrecia será ... la encargada de dar vida a la leyenda con el beneplácito del Patrimonio Celia Cruz, entidad que respalda oficialmente esta producción tan especial. Sobre el escenario estará acompañada por una orquesta en directo que reproducirá con todo detalle los arreglos musicales originales de himnos como ‘Quimbara’, ‘El yerberito boderno’, ‘Bemba colorá’ o ‘La negra tiene tumbao’.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app