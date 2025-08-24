Lucrecia: «Celia Cruz y yo nos fundimos como amigas y comadres»

Este año, el broche de oro de Veranos de la Villa lleg hoy en el auditorio Pilar García Peña (Parque Pinar del Rey), con el gran homenaje ‘Celia Vive-Tributo a Celia Cruz’ en el centenario de su nacimiento. La artista cubana Lucrecia será ... la encargada de dar vida a la leyenda con el beneplácito del Patrimonio Celia Cruz, entidad que respalda oficialmente esta producción tan especial. Sobre el escenario estará acompañada por una orquesta en directo que reproducirá con todo detalle los arreglos musicales originales de himnos como ‘Quimbara’, ‘El yerberito boderno’, ‘Bemba colorá’ o ‘La negra tiene tumbao’.

¿Qué se va a encontrar Madrid en esta despedida de Veranos de la Villa?

En Madrid, el público va a ser partícipe de la gran celebración mundial del centenario de nuestra Reina de la Salsa Celia Cruz. Como bien dice ella «La vida es un carnaval», con las alegrías y vicisitudes. Les cantaré, van a bailar y disfrutar los grandes himnos de Celia de todos los tiempos. También narraré su historia para que el público sepa mucho más de su vida. Estaré acompañada por maestros cubanos dirigidos por Braily Ramos, director de Celia Cruz All Stars.

¿Cómo se diseña un repertorio como este?

El proceso de diseñar repertorio y la puesta en escena a nivel visual está a cargo del maestro Gonzalo Rodríguez, uno de los directores artísticos más importantes de Miami. Florida. Él se empapó de la vida y obra de Celia Cruz y así fue como escribió el magistral libreto de 'El Musical Celia. Su Vida. Su Música. Su Leyenda'. Además estará apoyado por las imágenes inéditas de Celia aportadas por Omer Pardillo.

Usted que conoció a Celia, ¿qué destacaría de ella como persona y artista?

Destaco su grandeza como profesional su exigencia, su compromiso con el público y con los medios de comunicación, era incansable. Una vez que viajé con ella llegamos todos juntos a un país de concierto, y desde la mañana hasta la noche Celia no paraba de hacer entrevistas y de recibir amigos que se acercaban a verla. A nivel personal era la mujer más adorable amable y sencilla. Coincidimos por segunda vez juntas en mi embarazo y a Celia le nació ser la madrina de mi hijo. Así fue cuando vino de Concierto a España. De ahí surge nuestra amistad y amor familiar, nos fundimos como amigas y comadres.

¿A Celia le gustaría la nueva ola de música latina?

Le encantaría todo lo que está pasando con nuestra música latina. La música urbana cautiva el universo y nuestra música latina se conoce aún más. La clave cubana la marca y la baila cualquier persona, da igual la raza, la cultura, la religión. Todo el mundo tiene su cuerpo, la clave cubana y Celia lo demostró a sus 76 años cuando grabó «La negra tiene tumbao». Porque justamente ella quería estar a la vanguardia siempre como artista a nivel musical, con su estilismo y sus pelucas por supuesto.

¿Cuándo fue la primera vez que la escuchó?

Fue en México, en casa de unos amigos músicos que nos invitaron a pasar el día con su familia. Él tenía el disco 'Tremendo caché' de Celia Cruz con Johnny Pacheco. Yo me quedé fascinada escuchando su cantar, por su sabor al improvisar, por su dicción, or su voz que es un clarín, y recuerdo que me quedé sola escuchando el disco. Al ver mi reacción me lo regalaron y aquí lo tengo.

¿Cómo ve la música cubana actual?

Tiene una magnífica proyección, pues la timba que nació en Cuba también ha llegado a las orquestas de Salsa y se han fusionado musicalmente. Los artistas también están viajando más y hay más colaboraciones en escena y a nivel de discográfico.

¿Qué planes tiene para el futuro?

Actualmente estoy con mi Tour Lucrecia en Concierto, en España he realizado conciertos en Islas Canarias, Galicia, Madrid y en Cataluña. Con 'Celia Vive Tour' hemos recorrido Miami, New York, República Dominicana , México y felizmente llegamos a España. El 20 de septiembre tengo concierto en Lehman Center Performing Arts junto a The Mambo Legends. El 22 de noviembre, 'Celia Sinfónica' en Arsht Center Miami Florida. El 9 de mayo se lanzó mi nuevo Single «Guayabera de Melao», una producción hecha en Puerto Rico, República Dominicana y Nueva York, El productor musical es Isidro Infante director de nuestra Reina de Salsa y el Orquestador de «La vida es un carnaval» Omer Pardillo Cid, es el Productor ejecutivo. Está compuesto por William Liriano, al cual le dedico unas palabras de emoción porque hace muy pocos días nos dejó para él nuestro recuerdo. Justo se está presentando en la categoría Canción Tropical del Año en Los Latin Grammy 2025 .