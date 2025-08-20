Los Conciertos de la Muralla, un refrescante cóctel de músicas

Los Conciertos de la Muralla, una de las principales citas musicales del verano en la Comunidad de Madrid, arranca este sábado la programación que formará parte de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares, y que se desarrollará en la Huerta del ... Obispo del Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal.

Abrirá el cartel un doble concierto de Marta Santos y Antonio José. Ella es una de las voces emergentes más prometedoras del flamenco-pop actual, y su capacidad para fusionar la tradición con el sonido contemporáneo le ha valido el reconocimiento en la escena musical más actual. Por su parte, Antonio José fue ganador de La Voz en 2015 y se ha consolidado como una de las figuras más importantes del pop nacional, con varios discos de platino y colaboraciones junto a artistas como Morat, Cali y El Dandee o Antonio Orozco.

El festival continuará el 28 de agosto con Rosario Flores y Los Manolos, y al día siguiente se celebrará el Muralla Camp, con Ojete Calor, Ladilla Rusa, OBK, King África y el Bingo Party. El 30 de agosto será una fecha especial en Los Conciertos de la Muralla, ya que actuarán Los Secretos en su único concierto en Madrid hasta 2027 precedidos de una Fiesta Remember años 80 con una sesión del legendario Fernandisco, uno de los locutores y DJ más influyentes de la historia de la radio musical española, que hará sonar durante dos horas los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones.

Después, Los Secretos ofrecerán un concierto completo de más de hora y media de duración, donde interpretarán todos sus grandes éxitos. Para cerrar la noche, la Fiesta Dabuti ofrecerá una ambientación espectacular inspirada en los años 80 y 90, con animación, personajes y una selección musical que mantendrá viva la energía hasta bien entrada la madrugada.

El de 5 de septiembre será el turno del violinista Ara Malikian, el 7 se podrá disfrutar del homenaje 'God Save The Queen', y los días 12 y 13 de septiembre tendrá lugar el Festival Muralla Indie, con un espectacular cartel formado por referentes de la escena independiente como Iván Ferreiro, Sidonie, Siloé, Carlos Sadness, Miss Caffeina, Niña Polaca, Veintiuno, Chica Sobresalto y Suu. El 19 de septiembre Alcalá recibirá a Camilo (único concierto en la Comunidad de Madrid del Tour España 2025), y el dia 20 se celebrará Muralla Urbana, con Rels B, Camín y los DJ José Peibol, Batanero, Javs y Alicia Herrero.

El recinto amurallado contará con una zona de auditorio dividida en tres espacios fundamentales: una gran pista cubierta de césped artificial, una grada frontal y una terraza vip. A a ello se sumará una extensa zona de restauración y ocio en la que el público podrá divertirse con las distintas activaciones de marcas colaboradoras durante las horas previas y posteriores a cada uno de los conciertos.

Como novedad, el público puede seleccionar el pago aplazado en tres cuotas, sin ningún coste añadido, cuando las entradas sean compradas en la web oficial losconciertosdelamuralla.com. Además, todas incluyen de forma gratuita un seguro de no asistencia que da cobertura a un gran número de casuísticas asegurando a los compradores que, si finalmente no pueden disfrutar del evento, recuperarán el importe íntegro de sus entradas, siguiendo unos sencillos pasos.

Y por último, dando continuidad a esta acción, todos los eventos que forman parte del cartel de Los Conciertos de la Muralla entran dentro del programa Bono Cultural Joven, permitiendo a los jóvenes que dispongan del mismo hacer uso de este para la compra de sus entradas. Cabe destacar que las personas empadronadas en Alcalá de Henares podrán adquirirlas con un 20% de descuento, exceptuando las entradas vips.