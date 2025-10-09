Suscribete a
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Laura, de estudiante 'excelente' a arquitecta a pie de obra: «A todos nos caía bien»

Un superviviente del siniestro que tuvo lugar en el número 4 de la calle Hileras recuerda a los compañeros que quedaron bajo toneladas de escombros

Dambele, Jorge, Alfa y Laura, las cuatro vidas sepultadas bajo ocho metros de escombros

Laura, una de los cuatro fallecidos en el derrumbe parcial del edificio en obras de la calle Hileras, en Madrid
Isabel Gutiérrez Rico

«Laura... Sí, claro que la conocía, una mujer muy joven y simpática. Siempre iba con el jefe de obra de un lado a otro. Con nosotros no hablaba mucho, solo para saludarnos, 'buenos días', 'buenas tardes'... Pero era simpática, a todos nos caía bien». ... Doukara Sab, obrero maliense y superviviente del derrumbe del edificio de la calle Higueras –«estoy vivo de milagro, estaba arriba cuando todo se vino abajo y ni sé cómo salí de allí», dice–, hace un esfuerzo para recordar a los compañeros que quedaron bajo toneladas de escombros. Recuerda al ecuatoriano Jorge, al guineano Alfa, a su compatriota Moussa Dembele y, por supuesto, a la joven arquitecta española Laura Rodríguez Sabin. Todos ellos tenían entre 30 y 55 años.

