Jueves Santo: de los anderos de El Pobre a la dualidad de Gran Poder y Macarena

El Jueves Santo es otro día que el cofrade en Madrid no puede dejar pasar en el calendario de lo sublime. No sólo por la calidad de lo que procesiona, también porque es el día en que el luto del Viernes Santo no lo paraliza en el sino de las costumbres, y puede darse, el cofrade, a las tradiciones, religiosas o gastronómicas que le son tan propias.

Citemos, antes de detalles exquisitamente procesionales, las dos hermandades que desfilan hoy por las calles de Madrid: la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena y, antes, una procesión que cumple con los requisitos de lo que se le pide a una cofradía vernácula: Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre. Mientras, El Pobre lo hará desde la Iglesia de San Pedro el Viejo, el Gran Poder desde la Colegiata de San Isidro.

Quedémonos, primero, con Jesús El Pobre que, junto a María Santísima del Dulce Nombre, con su salida a las 18.00 horas, es seguido por casi 'el todo Madrid' esperando que llegue el momento en que los anderos tirando de cervicales y muñecas saquen a los Titulares a la calle con el pecho besando el suelo. El espectador deberá tener en cuenta lo que cuenta a ABC Carlos Amores, hermano mayor.

Que la procesión se abrirá con un 'senatus', obra bordada a oro fino por Jesús Hellín. Y que en esos estrenos está el JHS con la cruz trinitaria aparte de los bordados que el propio Hellín ha hilvanado en los faldones, nuevos y morados. Sacan, como refulgentes al año 2025, los paños de bocina del Cristo o las enaguas que porta María Santísima del Dulce Nombre. Los más perspicaces, además, podrán fijarse en la nueva pértiga de Jesús el Pobre.

Jueves Santo Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena / 18.00 h Imágenes Jesús del Gran Poder (1942) Esperanza Macarena (1958) Arenal Puerta del Sol Bordadores Plaza Mayor Carretas Plaza de la Provincia Plaza del Conde de Barajas Salida / Llegada Real Colegiata de San Isidro C/ Toledo Organización Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena Jesús El Pobre y María Santísima del Dulce Nombre / 18.00 h Imágenes Nuestro Padre Jesús Nazareno El Pobre (s. XVIII) María Santísima del Dulce Nombre (1999) Requena Plaza de Santiago Bailén Plaza Mayor Mayor Plaza de la Villa Estación Catedral de la Almudena Colegiata Salida / Llegada Iglesia de San Pedro Organización Muy Ilustre, Primitiva y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno El Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad

Será media hora (18.30 h.) después cuando los hermanos del Gran Poder y de la Macarena le vuelvan a dar a Madrid otro recuerdo de que Híspalis está cerca, en la Colegiata de San Isidro y ante lo que ya en Madrid se llaman 'bullas', que no es más que mucha gente en un sitio.

Se arraciman en esta hermandad dos sentires que dan la duplicidad del barroco sureño: silencio y trompeta. Dos pasos, silencio en el Señor del Gran Poder y jolgorio en la Esperanza Macarena: este año se han dorado los cuatro faroles del paso del Gran Poder. Y, todavía, hay algo más importante en los 85 años de historia de la Hermandad: el puesto de Hermano Mayor recae en una mujer, Mercedes Herráez.