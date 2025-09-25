José Luis Kaele: «Cuando me dijeron que tenía oído absoluto, no sabía ni qué era eso»

José Luis Kaele, nacido en Medina de Rioseco (Valladolid), tiene 24 y está dotado de oído absoluto, un don compartido con genios de la música como Bach, Mozart o Beethoven en la clásica y Barbara Streisand, Freddie Mercury, Stevie Wonder, Mariah Carey, Michael Jackson o Ana Torroja en el pop.

Artista autodidacta y versátil, nunca ha estudiado música de manera formal pero domina el piano gracias a su oído y a una intuición musical que le ha llevado a inspirarse en grandes figuras del jazz y el flamenco-fusión como Chano Domínguez, Michel Camilo y Chick Corea.

Él es el encargado de abrir las galas de Suma Joven (el aperitivo de Suma Flamenca) acompañado del contrabajista Javier Colina, este jueves en Los Teatros del Canal (20.30, entradas de 9 a 20 euros). A continuación actuará la ganadora más joven del Premio Internacional del Festival de Cante de las Minas de La Unión, Reyes Carrasco, de Sevilla, con Rubén Lara (guitarra) y Edu Gómez y Perico La Chana (compás); y cerrará este primer día la bailaora granadina Irene Morales, con el cante de Antonio Campos y Juan Ángel Tirado, y el toque de José Fermín Fernández.

La segunda gala contará con Andjela Misic, guitarrista de Serbia que funde flamenco y música clásica; la versátil y sólida cantaora granadina Esperanza Garrido (con Paco Jarana al toque) y Nerea Carrasco, bailaora de Madrid, que actuará junto a Rafita de Madrid y Saúl Quirós, cantaores, el guitarrista David Cerreduela y el percusionista Moncada.

Pablo Heredia, ganador del Concurso de Guitarra Flamenca para Jóvenes Intérpretes en Jaén, representará la guitarra en concierto en la tercera gala (con Alejandro Daneri, a la percusión). En esta tercera cita de Suma Joven cantará David Fernández, de la mítica Familia Fernández de Sevilla (acompañado por el guitarrista Juan Anguita y Miguel Fernández y Emilio Castañeda, al compás), y bailará Lole de los Reyes de Sevilla, hija del bailaor Juan de los Reyes, junto a Eleazar Cerreduela y José Luis Hernández al cante, Alejandro Moreno a la guitarra y Juan de los Reyes a las palmas.

Juan Anguita (izqda), Celia Romero (arriba) y Yoel Vargas (abajo). abc

Suma Joven concluirá con Juan Anguita, guitarra en concierto, de Sevilla (con Miguel Fernández y Emilio Castañeda, compás); la cantaora de Badajoz Celia Romero, ganadora de la Lámpara Minera en La Unión, acompañada de Niño Seve, guitarra, y Félix Romero y Luis Vadillo, compás; y el bailaor de Tarragona Yoel Vargas, Premio Desplante en La Unión en 2023, en cuya actuación intervendrán las cantaoras Aroa Fernández y Loreto de Diego, el guitarrista Javier Conde y el percusionista Juan M. de las Heras.

Pero antes, Kaele abrirá la veda esta noche para demostrar que su capacidad para mezclar géneros y su espíritu improvisador lo convierten en una figura a seguir en el panorama del jazz contemporáneo y el flamenco-fusión.

¿Qué se va a encontrar el público en su concierto?

Voy a interpretar tres temas de Paco de Lucía y Chick Corea, junto al maestro Javier Colina al contrabajo.

¿Qué le parece la iniciativa de Suma Joven? ¿Crees que en España hay suficiente ciclos y festivales orientados a los artistas jóvenes?

Es una iniciativa muy interesante, porque podemos conectar con tipos de audiencia diferentes, y es crucial para preservar géneros como el flamenco-jazz en las nuevas generaciones.

¿He leído que tiene oído absoluto, ¿desde cuándo es consciente de ello y cómo lo descubrió?

Realmente, yo no lo descubrí, porque no sabía ni qué era eso. Pienso que el oído se puede entrenar, educar para identificar notas. El tiempo de entrenamiento depende de cada persona.

¿Como fue su proceso educativo en la música?

Siempre he oído de todo. Cuando era pequeño escuchaba música de los años ochenta, pero el jazz lo conocí por la radio de madrugada, cuando tenía 12 años. Creo que acababa de entrar al instituto, fíjate si hace años. Con el paso del tiempo fui aprendiendo cosas de jazz en el piano, hasta que comprendí el lenguaje.

Desde que empezó a tocar, ¿quiénes han ido siendo sus referentes musicales a medida que has ido creciendo?

El primero fue Chano Domínguez, después descubrí a Chick Corea, Herbie Hancock, Michel Petrucciani, Michel Camilo, Bill Evans...

¿Le apetecería hacer colaboraciones con gente del mundo urbano, por ejemplo? ¿O prefiere conocer antes a tus ídolos del jazz y el flamenco?

El mundo urbano, ese tipo de producto musical no tiene que ver con nosotros. Pero el día que valoren a la música y los músicos, lo haremos.

En su opinión, ¿cuál es el principal reto de las nuevas generaciones del jazz? ¿y del flamenco?

No olvidar de dónde venimos, los orígenes, la raíz, lo antiguo, lo clásico, lo puro, de ahí sale todo el conocimiento musical, eso no hay que olvidarlo nunca. Lo antiguo es lo que vale.

¿Qué proyectos tiene para 2026?

Vamos a ir a tocar a muchos festivales con el nuevo disco que vamos a sacar. Se llama 'Jazz Caló', con Antonio Serrano. También tenemos colaborando a los maestros Javier Colina, Carles Benavent, Tino di Geraldo y El Piraña.