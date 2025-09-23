Soleá Morente: «No he seguido los tiempos de la industria»

Tras publicar el pasado diciembre un álbum con grabaciones junto a su padre Enrique, Soleá Morente ha vuelto tan rápido como un parpadeo al mercado discográfico con 'Sirio B', un exuberante collage multiestilístico creado junto a Guille Milkyway (alma mater de la Casa Azul) en el que, además de recuperar otra grabación del añorado cantaor granadino, plasma sus preocupaciones más terrenales a la vez que nos propone un viaje interestelar hacia los confines de la Vía Láctea.

El álbum salió el pasado viernes, y este jueves, la Morente madrileña lo presentará en la tienda de discos Marilians (Noviciado 9, local 7) en un evento con 'showcase' y firma de discos con entrada libre hasta completar aforo. Ya en octubre la gira continuará por varias ciudades del país con una banda formada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín de Rufus T. Firefly, Nieves Lázaro, Gonzalo Navarro y el DJ de The Low Flying Panic Attack, que a finales de abril volverá con Soleá a la capital para celebrar un gran fin de fiesta en la sala But.

¿Cuál fue su primer contacto con Milkyway?

Nos encargaron hacer una versión de 'No pensar en ti' (de Raffaella Carrà) para un especial del programa 'Cachitos de hierro y cromo' de La 2, y como siempre he querido trabajar con él porque soy fan desde jovencita, mientras hacíamos esa colaboración pensaba cada vez más en hacer algo más juntos. El sentimiento fue mutuo, y durante tres años hemos estado creando este disco. Nos lo hemos tomado con calma, hablando mucho, escuchando música... Nuestro punto en común fueron Los Chichos, Los Chunguitos, Las Grecas, y luego me puso discos de Bach, de dub, de jungle, canción francesa... Íbamos escuchando música, y mientras tanto nos íbamos contando nuestras cosas cotidianas, hablábamos de nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras referencias literarias y cinematográficas, y así, poco a poco, desde esa tranquilidad y ese compartir, ha nacido 'Sirio B'. Sin seguir los tiempos que marca la industria, vamos. Eso es muy importante para mí.

¿El título surgió en esas charlas en las que hablaban de lo humano y lo divino?

Al ser un ramillete de canciones tan variado, nos fuimos dando cuenta de que no iba a ser nada fácil encontrarle un título. Pero hay algo que está presente en todo el disco, que es la simbología del cosmos. Esa idea de viajar fuera de la Tierra para encontrar algo que es difícil encontrar aquí, aparece aquí y allá. Por eso pensamos en un nombre de estrella. A Guille se le ocurrió lo de Sirio B, y me acuerdo que dije, «¿y por qué no Sirio A? (risas)». Pero al investigar, vi que encajaba muy bien. Es una estrella tipo enana blanca, que alimenta de luz a Sirio A, pero a ella no se la ve.

Sí, lo he buscado. Esa simbiosis hacer que sea el astro más visible desde la Tierra, y además, lo de ser un sistema estelar binario encaja con la idea de la pareja, del dueto, como la autoría de este disco.

Pues sí, exactamente. Y esa idea de lo místico que inspira la invisibilidad de Sirio B, de lo que no se puede palpar pero sabes que está ahí, también está muy presente.

¿Va a ser fácil llevar un disco tan variado al directo?

Estoy dando mucha libertad a la banda para que lo hagan a su manera. Al ensayar yo les digo: «A ver, ¿cómo lo haríais vosotros? Y está sonando muy especial. El jueves en Marilians estaremos Gonzalo Navarro y yo, a guitarra y voz.

Lleva a Granada en el corazón por la familia, pero siempre ha mostrado mucho amor por su ciudad natal, e incluso compromiso, ya que ha prestado su ayuda a varios movimientos vecinales.

El madrileñismo siempre sale por algún lado (risas). Nací aquí y vivo aquí aunque mi madre y mi hermano viven en Granada, y Estrella en Málaga. Soy la Morente que resiste en Madrid (risas).