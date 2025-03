Jornada de tensión y agresiones en el avispero juvenil de la extrema izquierda madrileña

Jornada movida la acontecida el jueves en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM): dos agresiones, insultos cruzados y uno de los grupos implicados (el más reducido) expulsado por una turba del campus de Somosaguas. El enfrentamiento tuvo lugar entre colectivos de extrema izquierda, a un lado el Frente Obrero, conocido por realizar escraches a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Yolanda Díaz; y al otro, una amalgama de asociaciones vinculadas al ámbito estudiantil.

Las versiones de ambas partes, que difieren en el origen de la contienda y en la responsabilidad de la misma, permiten reconstruir unos hechos que llegan días después de que en la citada facultad de Políticas aparecieran carteles amenazantes con lemas del tipo 'Ha llegado la inqueersición a la UCM', 'Furia trans' o 'Profesores tránsfobos, ¡tenéis el regalo bajo el coche!'. Ahora, el nuevo conflicto guarda relación con dos actos ideológicamente antagónicos, convocados para el 8 y 10 de noviembre.

Según los miembros del Frente Obrero, decenas de estudiantes trataron de reventar una mesa informativa sobre un evento organizado para exaltar la figura de Stalin, mientras que las agrupaciones contrarias, entre ellas Pan y Rosas-Contracorriente y La Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT), denuncian que los primeros acudieron al centro para arrancar los carteles de una charla-debate en relación al «fin de ciclo de Unidas-Podemos y la necesidad de construir un partido revolucionario de los trabajadores, las mujeres y la juventud».

Sea como fuere, lo cierto es que en un vídeo difundido en redes sociales se observa a una joven vinculada al Frente Obrero agredir a una militante de Pan y Rosas que trató de impedir la retirada de los panfletos. En una segunda secuencia, otro individuo golpea a una de las integrantes del propio Frente Obrero, en plena retirada tras ser rodeados por decenas de estudiantes contrarios a su posición. En ninguno de los casos constan denuncias ni tampoco fue necesaria la presencia de la Policía.

En palabras de la vicerrectora de Estudiantes UCM, Rosa de la Fuente, lo sucedido el jueves «es una disputa entre activistas de agrupaciones políticas que están intentando conseguir seguidores. Es absolutamente excepcional y ya ha emitido un comunicado la Delegación de estudiantes condenando los hechos», una condena a la que también se ha sumado la propia institución. En relación al primer ataque, en el que se ven involucradas dos mujeres, «la que ha sido agredida es estudiante y representante estudiantil de la facultad. La otra no la tenemos identificada, pero en principio han reivindicado la quitada de carteles la organización del Frente Obrero, que no está reconocida como asociación en la facultad de Ciencias Políticas», añade De la Fuente.

MÁS INFORMACIÓN Pinchazo radical en la protesta de la extrema izquierda en contra de la OTAN

En otro vídeo, la agredida relata posteriormente su visión del suceso: «Durante toda la mañana y también la semana pasada, un grupo de unos diez integrantes del Frente Obrero, la mayoría que no eran de la facultad, se dedicaron a arrancar todos y cada uno de los carteles de las asociaciones estudiantiles, borrando los murales del campus y amenazando a estudiantes. Obviamente, eso no lo vamos a permitir y por eso me agredieron físicamente». La respuesta por el otro bando tampoco se hizo esperar: «Ahora resulta que los 'progres' de Somosaguas necesitan utilizar un empujón para intentar promocionarse».