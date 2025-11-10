Suscribete a
Una funambulista camina entre dos edificios en la plaza de España de Madrid para protestar contra la crisis climática

Cuando al otro lado del Atlántico comienza la Cumbre del Clima COP30 en la ciudad de Belém (Brasil), en el corazón de la Amazonía, una funambulista ha caminado por el cielo de Madrid este lunes entre dos hoteles de la emblemática plaza de ... España con el sugestivo lema «El planeta, en la cuerda floja» correspondiente a una campaña de Greenpeace.

