Una funambulista camina entre dos edificios en la plaza de España de Madrid para protestar contra la crisis climática

Cuando al otro lado del Atlántico comienza la Cumbre del Clima COP30 en la ciudad de Belém (Brasil), en el corazón de la Amazonía, una funambulista ha caminado por el cielo de Madrid este lunes entre dos hoteles de la emblemática plaza de ... España con el sugestivo lema «El planeta, en la cuerda floja» correspondiente a una campaña de Greenpeace.

La joven activista ha cruzado los 55 metros que separan el Hotel Riu Plaza España y el Barceló Torre de Madrid sobre una cuerda 'highline' a 30 metros de altura. «Con esta acción, queremos anunciar el inicio de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30). Una cumbre que llega en un momento crítico para la acción climática mundial: diez años después del Acuerdo de París», ha señalado la ONG en un comunicado.

Se trata, han recalcado, de la primera COP tras un 2024 en el que las temperaturas medias globales superaron por primera vez el límite de 1,5 grados, el límite fijado en el Acuerdo de País. Greenpeace considera que es un «indicador alarmante de la aceleración de la crisis climática y de la insuficiencia de las acciones realizadas» hasta ahora.