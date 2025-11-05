Entradas de Mavidad Bernabéu: cuándo salen, precios, cómo y dónde comprarlas

Madrid será un año más uno de los destinos más vibrantes para celebrar la Navidad con propuestas para todos los gustos y públicos. Y una de ellas tendrá lugar por primera vez en el majestuoso Santiago Bernabéu.

El coliseo donde juega ... el Real Madrid abandonará por unos días los goles de Mbappé, las cabalgadas de Vinicius y las paradas de Courtois para convertirse en un enorme escenario navideño lleno de luz, música y fantasía. Por unos días el recinto del Paseo de las Castellana será un pueblo plagado de magia.

Un recorrido lleno de sorpresas en el Bernabéu

El corazón de esta experiencia es el descubrimiento del Universo MAVIX. Los MAVIX, presentados como pequeñas criaturas camufladas como copos de nieve, guiarán a los amantes de la Navidad a través de rincones entrañables del pueblo.

El itinerario estará dividido en varios espacios temáticos. Uno de los más llamativos será la Plaza de los Sueños, presidida por la que dicen será la bola de Navidad más grande del mundo. También estará La Galería de los Copos, donde se podrán encontrar productos artesanales

Horarios, entradas y precios para MAVIDAD Bernabéu

Las entradas para el parque temático de Navidad en el Santiago Bernabéu, denominado MAVIDAD Bernabéu, estarán disponibles a partir del 7 de noviembre a las 12:00 horas a través de la web oficial (www.mavidadbernabeu.com).

Los socios del Real Madrid pueden acceder a la preventa desde el 5 de noviembre, y los Madridistas desde el 6 de noviembre. Este evento convertirá, por primera vez, el estadio en el único parque temático de Navidad en el centro de Madrid, del 24 al 31 de diciembre, con horarios amplios y tres pases diarios de aproximadamente cuatro horas cada uno (de 10:30 a 22:30 horas).

Los días 24 y 31 de diciembre y el de Navidad tendrán horarios especiales. El precio de las entradas es de 25 euros por adulto, 20 euros para niños (entre 3 y 12 años) y gratis para menores de 3 años.​ Este espectáculo familiar refuerza la apuesta del Bernabéu por abrirse a la cultura y el entretenimiento más allá del deporte.

Dónde está y cómo llegar a Mavidad Bernabéu

​El estadio Santiago Bernabéu, situado en pleno Paseo de la Castellana 142, es uno de los lugares más visitados de Madrid. Llegar a él es sencillo gracias a su excelente conexión con el transporte público. La forma más rápida suele ser el Metro de Madrid: la línea 10 cuenta con la estación 'Santiago Bernabéu', que deja a pocos metros del estadio.

También se puede acceder en autobuses urbanos con paradas cercanas, como las líneas 14, 27, 40, 43, 120, 147 y 150. Para quienes prefieren llegar en coche, existen varios aparcamientos públicos en los alrededores, aunque se recomienda usar transporte público.

La escena navideña madrileña incluye también opciones como el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, que se celebra del 14 de noviembre al 6 de enero en el Recinto Ferial, con atracciones, espectáculos, un videomapping de 1.000 m² y mercadillo. Además, el tradicional mercadillo de la Plaza Mayor sigue siendo punto de referencia en el centro histórico para compras navideñas, decoración y ambiente festivo.​